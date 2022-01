AlphaTauri : Le destin de Tsunoda est "entre ses mains"

Charger le lecteur audio

Yuki Tsunoda va-t-il passer un cap cette saison ? Le pilote AlphaTauri en a bien besoin, après une première campagne passée dans l'ombre de son coéquipier Pierre Gasly. En 2021, Tsunoda a d'abord subi un 21-0 face au Français dans l'exercice des qualifications, ne marquant que 20 points contre 100 pour son partenaire avant la dernière épreuve.

Le Grand Prix d'Abu Dhabi s'est toutefois avéré très encourageant pour Tsunoda, qui a battu Gasly de six dixièmes en qualifications et a pris une belle quatrième place à l'arrivée de la course avec un dépassement audacieux sur Valtteri Bottas dans le tout dernier tour.

Manquant manifestement de sang-froid sur la piste et de discipline dans son emploi du temps en dehors, Tsunoda a déménagé en Italie au mois de mai et a été pris sous son aile par le directeur de la petite Scuderia, Franz Tost. Désormais, il a toutes les cartes en main pour réussir… mais va-t-il y parvenir ?

"Je peux seulement dire que Yuki est un pilote particulièrement fantastique", déclare Tost. "Maintenant, ce qu'il va en tirer est aussi entre ses mains, car avoir du talent est une chose, mais je connais quelques pilotes de F1 qui étaient vraiment talentueux et n'ont gagné qu'une course, voire aucune. En tant que pilote de Formule 1, il faut toujours faire plus d'entraînement physique, la nutrition est très importante, il faut être vraiment discipliné. Tout le mode de vie doit correspondre à 100% à ce que requiert la Formule 1."

"C'est désormais entre ses mains. Nous ne pouvons que lui donner des conseils, il doit le faire lui-même. C'est là que l'on verra s'il peut devenir une vraie star. Côté pilotage, il en est capable. Désormais, ça dépend de lui."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Habitué à avoir des jeunes pilotes dans son écurie depuis que Red Bull l'a placé à la tête de l'ancienne équipe Minardi en 2006, Franz Tost semble être fin psychologue vis-à-vis de Tsunoda.

"La saison de Yuki est un fantastique exemple d'une première saison", poursuit-il. "[En 2021], c'était la première fois qu'il y avait un pilote très expérimenté aux côtés d'un rookie. D'habitude, nous commencions avec deux rookies ou un pilote avec un an d'expérience, alors la différence n'était pas si évidente."

"Ce qui est arrivé avec Yuki est très facile à expliquer. Il a fait une bonne course [à Bahreïn], il a fini neuvième, tout était fantastique. Et il était clair pour moi qu'un accident allait bientôt arriver, car Yuki pilotait déjà à la limite. Mais c'est toujours pareil avec les jeunes pilotes. On leur dit 'eh, tu es à la limite', et je sais exactement ce que Yuki avait dans la tête. Après Bahreïn, il s'est dit – et c'est typique des jeunes pilotes – 'bah, la Formule 1, ce n'est pas si difficile'."

Neuvième du Grand Prix de Bahreïn pour ses débuts, Tsunoda a connu plusieurs sorties de piste lors du week-end suivant à Imola, ainsi que d'autres déconvenues par la suite. "Il était stupéfait, il a perdu de la confiance. Bien sûr, alors vient la question : 'En suis-je capable ? Peut-être que la Formule 1 est trop rapide pour moi ?' C'est pareil avec tous les pilotes, mais Yuki en est un exemple absolument criant."

"C'est la raison pour laquelle je dis qu'un jeune pilote a besoin d'au moins trois ans pour comprendre un petit peu la Formule 1, car la Formule 1 est bien plus complexe que ne le pensent les gens. [En 2022], ce sera une tout autre histoire, car il a bien plus de connaissances. Je suis convaincu que nous avons pris la bonne décision", conclut Tost.

Propos recueillis par Jonathan Noble