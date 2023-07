Le futur nom d'AlphaTauri le rapprocherait de la "famille" Red Bull

On le sait déjà, la Scuderia AlphaTauri n'existera plus sous ce nom l'année prochaine. L'opération de branding effectué par Red Bull en 2020 pour mettre en avant sa marque de mode n'a semble-t-il par porté ses fruits et dans l'analyse menée par la marque autrichienne, un changement a donc été décidé. On sait aussi que le nom "Toro Rosso", qui fut celui de la structure basée à Faenza entre 2006 et 2019, ne sera pas reconduit.

Dans un contexte où son avenir est amené à profondément évoluer, avec le départ de son dirigeant historique Franz Tost au profit d'un binôme composé de Peter Bayer et Laurent Mekies, mais également la remise en cause de son modèle historique de junior team et la nécessité d'une rationalisation des coûts, la question de l'identité se marie avec celle des opportunités commerciales qui peuvent se présenter.

Créer une identité suffisamment forte pour exister sur le long terme sans pour autant se priver de tout partenariat apportant des fonds, le tout en s'appuyant sur une structure historique mais loin de briller tout en étant ouvertement inféodée à l'écurie dominante du moment, voilà une mission qui recèle une certaine complexité.

Les discussions sur le sujet se poursuivent comme l'avait déjà indiqué Tost en début de mois et devraient prendre, a minima, plusieurs semaines voire plusieurs mois. Peter Bayer, PDG d'AlphaTauri, a confirmé la volonté de trouver un compromis satisfaisant entre identité propre, affiliation à Red Bull mais également possibilité d'y adjoindre un sponsor titre.

"Aujourd'hui, nous nous appelons Scuderia AlphaTauri", a-t-il déclaré pour Motorsport.com. "Donc nous sommes nommés par rapport à un sponsor, le nom de l'équipe et le nom de l'entreprise, c'est Scuderia AlphaTauri. Donc, si AlphaTauri [la compagnie de mode] décide de faire quelque chose d'autre, il faut changer."

"Quand nous discutions de l'avenir à long terme de l'équipe avec les parties prenantes, avec [le patron de Red Bull] Oliver Mintzlaff, nous avons dit que nous pensions qu'il fallait trouver une identité qui, avant tout, nous permette d'être une unité commerciale unique, mais toujours indépendante."

"Je pense que nous voulons aussi, en termes de nom, nous rapprocher à nouveau de la famille, d'avoir de quelque manière que ce soit une affiliation ou une association avec Red Bull en tant que marque, ce qui nous permettra alors d'ajouter un sponsor titre à l'équipe 'XXX F1 Team'. Et si ce sponsor titre, trois ans plus tard, décide de partir, eh bien nous pourrons le remplacer, et sans avoir à tout réinventer."

La STR14, la dernière "Toro Rosso".

Et même si le nom originel "Toro Rosso" semble répondre à ce cahier des charges, en plus de porter avec lui l'histoire de cette structure, il n'est pas envisagé de le faire revenir d'entre les morts, justement pour s'inscrire pleinement dans un projet d'avenir. "Il a une histoire, donc oui, nous pourrions y revenir."

"Mais la vérité c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes, les propriétaires, la direction de Red Bull, Laurent [même si le Français a longtemps été ingénieur au sein de Toro Rosso], moi-même, je crois que nous voulons tous avancer et arriver avec quelque chose de neuf et de frais."