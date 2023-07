AlphaTauri ne pensera à Ricciardo qu'en dernier recours

À l'orée de l'été, la place de Nyck de Vries chez AlphaTauri est sans aucun doute la plus menacée du plateau. Toujours là, le rookie néerlandais a encore l'opportunité de faire ses preuves malgré la pression qui s'accentue et les spéculations qui entourent l'identité d'un éventuel remplaçant pour venir épauler Yuki Tsunoda. L'arrivée sur des circuits européens plus traditionnels fait quasiment office de dernière chance.

"Nyck décide, pas l'équipe", assure Franz Tost, directeur de l'écurie italienne, dans le paddock du Red Bull Ring ce vendredi. "S'il affiche de bonnes performances, pourquoi le remplacerions-nous ? En F1, tous les pilotes ont la pression. On verra comment Nyck se comporte ici [au GP d'Autriche] et à Silverstone, car il connaît ces circuits. On ne doit pas oublier qu'aujourd'hui, les rookies sont vraiment dans une situation difficile. Pourquoi ? Si l'on prend la première partie de saison, ils ne connaissent pas la plupart des circuits, ils n'avaient pas roulé à Melbourne auparavant en F2 ou en F3, ni en Arabie saoudite ou à Miami. À Bakou peut-être, mais on avait un format sprint, comme ici."

"Les week-ends filent vite. Pour les rookies, c'est vraiment très, très difficile. C'est pourquoi maintenant, au moins, on arrive sur des circuits qu'ils connaissent, en Autriche, à Silverstone, Spa, Budapest, Monza. Et je pense que ça les aide à être davantage confiants."

Nyck de Vries aurait donc encore son destin entre ses mains, mais s'il ne donne pas satisfaction, son avenir s'obscurcira irrémédiablement. Et forcément, avec un Daniel Ricciardo revenu cette année dans le giron Red Bull comme réserviste, la perspective peut paraître tentante. Interrogé sur la possibilité de voir l'Australien rouler chez AlphaTauri, Franz Tost reste toutefois évasif tout en s'en tenant à la raison d'être de l'écurie de Faenza.

"La philosophie est très claire, ce sont les performances qui décident", rappelle celui qui, en fin d'année, cédera les commandes à Laurent Mekies. "Bien sûr, la philosophie de l'équipe est de former les jeunes pilotes. Mais s'il n'y a pas de jeunes pilotes… Il y a de bons jeunes qui arrivent, Iwasa fait du bon boulot, Hadjar fait du bon boulot, mais il est simplement un peu trop tôt pour eux. Je les vois tôt ou tard dans notre équipe. Mais si le moment choisi est trop précoce, on doit peut-être trouver une autre solution. Mais ça n'a pas été discuté jusqu'à présent. Pour l'instant, tout se passe comme d'habitude dans notre équipe."

Outre Daniel Ricciardo, le nom de Liam Lawson revient avec de plus en plus d'insistance compte tenu de ses performances au Japon en Super Formula. Le Néo-Zélandais partage également le poste de réserviste pour Red Bull avec l'Australien.

"Liam a fait du bon travail quand il a piloté pour nous l'an dernier à Abu Dhabi", souligne Franz Tost. "Et il fait aussi du bon boulot actuellement au Japon, car c'est un championnat assez difficile. Comme je l'ai dit auparavant, c'est une question de performance. On doit d'abord voir quel pilote est disponible, suffisamment mûr et prêt à monter dans une F1. C'est ce que l'on verra. Pour l'instant, rien n'a été décidé."

