AlphaTauri s'attend à "quelques accidents" pour Tsunoda

En 2021, AlphaTauri aligne un duo de pilotes que le patron de l'écurie, Franz Tost, qualifie lui-même d'"intéressant". Pierre Gasly et Yuki Tsunoda constituent en effet un attelage à surveiller de près, avec d'un côté un pilote avec trois saisons pleines en F1 dans sa besace, marquées par des hauts et des bas, et de l'autre une pépite prometteuse débarquant tout droit de la F2.

"Un pilote expérimenté et un rookie", résume Tost, au moment de juger son line-up dont le Français, vainqueur de son premier Grand Prix l'an passé à Monza, sera le chef de file assumé. "Je pense que Pierre est l'un des meilleurs pilotes de F1 actuellement. Sa bonne compréhension technique lui permet de tirer le meilleur parti de la voiture."

"Pierre est dans l'écurie depuis un certain temps maintenant, il connaît donc toutes les procédures et notre façon de travailler, il sera un bon leader, aidant Yuki dans son développement. Il sait comment gagner une course – comme il l'a prouvé l'année dernière à Monza – et si nous lui fournissons une voiture compétitive, je m'attends à ce qu'il ait beaucoup de succès cette saison."

"Ensuite, nous avons Yuki, qui a terminé troisième du championnat F2. En regardant ses courses l'année dernière, je dois dire qu'il a fait un travail fantastique, en remportant des épreuves et en effectuant de nombreuses et impressionnantes manœuvres de dépassement. Yuki a déjà effectué quelques tests avec nous dans une F1 et je suis convaincu qu'il aura un début de carrière réussi en F1, grâce à sa vitesse naturelle et à son talent."

"Yuki peut apprendre beaucoup de Pierre"

Tost d'insister sur le rôle de leader que devra jouer Gasly. "La décision de choisir Pierre et Yuki en 2021 a été prise parce que la philosophie de la Scuderia AlphaTauri est toujours de donner à de jeunes pilotes talentueux du programme Red Bull Junior l'opportunité d'accéder à la F1 et de les former – c'est pourquoi Yuki a désormais sa chance. Avec Pierre aux côtés de Yuki, [...] nous pouvons viser de bons résultats. Je pense que ce duo est le meilleur scénario possible pour atteindre nos deux objectifs et je suis également convaincu que ce sera un succès."

"Pierre est un pilote très talentueux et il a maintenant aussi l'expérience nécessaire pour être un leader dans l'équipe et pour Yuki. Chaque pilote se compare à son coéquipier, donc plus ce dernier est meilleur, plus vous êtes poussé à vous améliorer. Yuki peut apprendre beaucoup de Pierre dans tous les domaines, par exemple en comparant les temps au tour, les réglages de la voiture, les trajectoires – tout cela est très important, surtout sur les pistes qui sont nouvelles pour Yuki. Si vous avez un coéquipier fort et expérimenté, vous pouvez comparer de nombreux paramètres différents, ce qui vous aide à améliorer vos propres performances."

Et si le patron d'AlphaTauri s'attend à un peu de casse de la part du Japonais, il ne tarit pas d'éloges non plus : "Nous prévoyons que sa courbe d'apprentissage soit assez abrupte, il devrait donc être capable de réaliser une bonne performance assez rapidement. Bien sûr, il aura quelques accidents, cela fait partie du programme de développement, mais ce qui est très extraordinaire de son côté, c'est le contrôle de la voiture, sa force au freinage et sa vitesse dans les virages rapides. S'il poursuit son apprentissage, comme il l'a fait lors des tests à Imola et à Abu Dhabi l'année dernière, je suis sûr que nous assisterons à des courses fantastiques."