AlphaTauri révélera sa livrée 2023 à New York

Le calendrier des présentations F1 pour la saison 2023 continue de se garnir en cette fin d'année 2022. Toutefois, attention : ce qu'AlphaTauri a annoncé ce vendredi sur les réseaux sociaux n'est pas un lancement complet de sa monoplace pour la campagne à venir mais "simplement" la révélation de la livrée de la future AT04.

Cette présentation se déroulera à New York, aux États-Unis, le 11 février prochain. Une date qui précède de peu les deux rendez-vous déjà donnés ces derniers jours, a priori pour la présentation des monoplaces 2023 et non uniquement des livrées, d'Aston Martin et de Ferrari.

La saison 2023 va marquer une nouvelle ère pour AlphaTauri qui perd son leader Pierre Gasly, qui était revenu dans l'écurie en seconde partie d'année 2019 pour s'y imposer rapidement comme une référence incontestée (notamment à la suite de ses différents podiums et de sa victoire de 2020 à Monza). Les saisons 2020 et 2021 ont été particulièrement notables pour le Français et son équipe, qui ont bien plus de mal à s'adapter au tournant technique de la saison 2022.

Si Yuki Tsunoda assurera, côté pilotes, la continuité puisqu'il va entamer sa troisième saison de rang dans l'usine de Faenza, il sera cette fois rejoint par Nyck de Vries. Le Néerlandais, transfuge du programme Mercedes où il courait notamment en Formule E tout en assurant un rôle de réserviste F1, va faire à 28 ans (qu'il aura début février) ses grands débuts de titulaire dans la discipline reine, lui qui a impressionné en remplaçant Alex Albon au pied levé lors du Grand Prix d'Italie cette année.

Les présentations F1 2023

Écurie (voiture) Date (heure) / Lieu AlphaTauri (livrée AT04) 11 février (?), New York Aston Martin (AMR23) 13 février 2023 (20h), Silverstone Ferrari (?) 14 février 2023 (?) Red Bull (RB19) ? Mercedes (W14) ? Alpine (A523) ? McLaren (MCL37) ? Alfa Romeo (C43) ? Haas (VF-23) ? Williams (FW45) ?