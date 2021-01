AlphaTauri : Les réussites 2020 surpassent celles de 2008 avec Vettel

En 2020, l'écurie Toro Rosso a changé de nom et d'identité en devenant la Scuderia AlphaTauri. Une modification de taille mais surtout symbolique et qui n'a pas vraiment eu d'influence sur le cœur même de la structure italienne. Aussi, même si c'est officiellement un nouveau constructeur qui a remporté une victoire, avec le succès de Pierre Gasly au GP d'Italie, la saison passée s'inscrivait dans la continuité d'une histoire démarrée en 2006 après le rachat de Minardi par Red Bull.

La victoire à Monza a évidemment été le moment le plus fort d'une campagne globalement réussie où Daniil Kvyat a également manqué de peu le podium au GP d'Émilie-Romagne, à Imola. AlphaTauri a terminé l'année en septième place du classement constructeurs, avec 24 points de moins que Ferrari.

Forcément, les comparaisons avec la saison 2008, lors de laquelle Sebastian Vettel avait remporté la seule victoire de Toro Rosso, là aussi à Monza, ont été légion. Mais pour Franz Tost, qui était déjà directeur de l'équipe italienne à l'époque, 2020 surpasse 2008. "En 2008, oui il y a eu une victoire fantastique de Sebastian à Monza, mais nous n'avions pas connu autant de bons [résultats] à l'arrivée comme cette année", a ainsi expliqué l'Autrichien pour Motorsport.com.

"Ça n'a pas été uniquement la victoire à Monza. Il y a eu beaucoup d'autres bonnes courses avec la quatrième place à Imola, la cinquième à Portimão. Nous étions sixième à Bahreïn et en Allemagne, septième en Autriche, en Grande-Bretagne et au Mugello. Nous n'avons pas connu qu'une seule course excitante. Nous avons eu beaucoup de très bons résultats, et cela nous met bien au-dessus de 2008."

"À Faenza [lieu où se trouve le QG de l'écurie], l'équipe de design, de production, a très bien travaillé et collaboré. Nous sommes de plus en plus forts dans chaque aspect des procédures, mais également sur le plan de la discipline et les opérations en piste ont bien fonctionné également. De plus en plus de gens viennent et veulent participer."

"Nous avions aussi deux pilotes véritablement bons. Pierre a vraiment beaucoup progressé. Il a atteint un niveau vraiment élevé. Et donc, nous avons pu connaître cette réussite. La voiture, je dois dire, a fonctionné dès les tout débuts. Les évolutions aérodynamiques ont par chance apporté un avantage et nous ont permis d'avancer. L'ensemble de ces points nous a permis d'obtenir une vision claire et de rencontrer le succès."

Gasly, qui a terminé dixième du classement pilotes, a quasiment inscrit les trois quarts des points d'AlphaTauri. Le Français s'est dit satisfait de la constance affichée, qui lui a permis de terminer dans le top 10 de 14 des 17 Grands Prix disputés. "Il est juste de dire que je suis meilleur, que je suis un meilleur pilote qu'auparavant", a déclaré Gasly à Motorsport.com.

"C'était aussi un objectif pour moi, d'être plus régulier. Évidemment, ce n'est jamais le scénario idéal, l'équilibre idéal, la course, la stratégie, la dégradation des pneus idéales, qu'importe. Mais [il s'agissait] juste d'être meilleur dans la réaction à tous ces facteurs, et d'être performant de façon plus constante au fil de la saison."

"J'en suis vraiment heureux, parce que je pense que nous avons connu beaucoup d'arrivées dans le top 10, beaucoup de Q3 également [11 en 17 qualifications, ndlr]. Au niveau du travail avec l'écurie, je trouve que nous nous comprenons vraiment bien. Nous avons été vraiment constants, performants et nous avons maximisé les performances de la voiture. C'était un objectif clair que nous nous étions fixés avec l'équipe, moi-même et les gens autour de moi pour réaliser cette saison."

