AlphaTauri vise le top 5 pour 2020

En apparence, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la structure italienne, mais dans les faits, la continuité est au rendez-vous. Rebaptisée du nom d'une marque de prêt-à-porter du groupe Red Bull, la Scuderia AlphaTauri conserve la motorisation Honda pour une troisième saison consécutive et confie de nouveau ses monoplaces à Pierre Gasly et à Daniil Kvyat, un duo à la fois jeune et plutôt expérimenté (24 et 25 ans, mais 140 départs en Grand Prix à eux deux).

Pour le directeur d'équipe Franz Tost, il y a clairement un coup à jouer en 2020, malgré une concurrence particulièrement féroce en milieu de tableau. "C'est une nouvelle voiture, une nouvelle saison, et je dois dire que nous sommes très optimistes pour cette saison", a déclaré l'Autrichien lors de la présentation de l'AlphaTauri AT01.

"Pourquoi ? Primo, parce que la voiture a eu de très bons résultats en soufflerie. Secundo, nos amis à Sakura au Japon [chez Honda, ndlr] ont fait de gros progrès cet hiver en matière de performance et de fiabilité. Tertio, nous avons deux bons pilotes, ils l'ont déjà montré l'an dernier. Nous sommes vraiment optimistes. L'équipe doit être performante, et je suis vraiment convaincu que la saison d'AlphaTauri sera couronnée de succès."

"Je dois dire que nous avons une relation étroite avec Red Bull Technologies : nous avons les suspensions arrière, la boîte de vitesses, l'hydraulique, les suspensions avant [de Red Bull]. Cela signifie que mécaniquement, nous sommes très compétitifs. Nous visons le top 5 du championnat constructeurs, et nos principaux rivaux sont Renault, McLaren, Racing Point et Haas."

Voilà qui est ambitieux, et les pilotes, s'ils ont fait part de leur enthousiasme, se sont bien gardés d'un tel optimisme. Pierre Gasly espère simplement "continuer sur cette lancée" après une campagne 2019 où Toro Rosso a fini sixième et signé deux podiums, ajoutant : "Le podium de l'an dernier au Brésil était la meilleure course de ma carrière. L'objectif est de réitérer ce genre de performance autant que possible."

Daniil Kvyat, quant à lui, souligne : "D'un point de vue technique, l'équipe va continuer son évolution par rapport à l'année dernière, avec ce podium pour moi en Allemagne et d'autres courses solides. Nous voulons continuer comme ça. Il y a beaucoup de travail réalisé en coulisses et nous espérons une bonne année. Je suis très enthousiaste et je me sens bien, très bien." Le Russe révèle qu'il sera en piste demain matin à Misano, plus de 600 km au sud de Salzbourg, où avait lieu la présentation de ce soir. Un shakedown sera alors réalisé, limité à 100 km avec des pneus de démonstration, comme le veut la réglementation.

Quant à l'avenir, en ce qui concerne la nouvelle réglementation de 2021, Franz Tost révèle qu'elle fait l'objet d'études depuis un certain temps déjà à Faenza. "Nous avons commencé en octobre dernier avec un groupe de concepts qui travaille sur la voiture de 2021, et mois après mois, de plus en plus d'ingénieurs vont se consacrer au projet 2021, mais nous ne devons pas oublier la voiture actuelle, car nous devons être compétitifs et montrer de bons résultats", conclut-il.