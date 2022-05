Alpine recrute Alice Powell comme mentor de son académie

Charger le lecteur audio

Mentor en identification et développement de talents. Tel est le titre précis d'Alice Powell, qui rejoint l'écurie Alpine avec un rôle de consultante au sein de son programme de jeunes pilotes. Un programme déjà bien rempli avec Caio Collet, Victor Martins, Jack Doohan et Olli Caldwell, tandis que cinq autres jeunes loups y disposent du statut affilié : Hadrien David, Nikola Tsolov, Kean Nakamura-Berta, Matheus Ferreira et Abbi Pulling.

Abbi Pulling est justement la protégée de longue date d'Alice Powell, qui l'avait déjà prise sous son aile depuis plusieurs années, tout comme une autre jeune pousse en Ella Stevens. Cette dernière évolue encore en karting, tandis que Pulling aborde sa troisième saison en monoplace, qui sera également sa première campagne complète en W Series, où elle affrontera d'ailleurs son aînée.

Peut-être est-ce cette expérience qui a convaincu Alpine de confier un rôle officiel à Powell, encore plus que les résultats de cette dernière en monoplace : seule femme à avoir remporté un championnat de Formule Renault, au Royaume-Uni en 2010, elle s'est également classée troisième puis deuxième des deux premières saisons de W Series.

"Je suis ravie de rejoindre l’équipe", déclare Powell. "De plus en plus d’opportunités pour les femmes émergent maintenant en sport automobile, mais les pilotes en herbe manquent souvent de conseils et d’expérience dans les premières étapes de leur carrière. L’Alpine Academy est un tremplin extrêmement utile pour tous les pilotes. Elle offre un sentiment de crédibilité et a une place définie sur l’échelle du sport automobile. Le mentorat est très important. Nous devons changer l’état d’esprit des jeunes femmes avec l’existence de telles opportunités, mais aussi leur donner la résilience nécessaire pour nous approcher et saisir pleinement ces occasions."

Powell travaillera aux côtés du nouveau directeur de l'Alpine Academy, Julian Rouse. Cet ancien directeur général d'Arden Motorsport a discrètement remplacé Mia Sharizman à la tête du programme de jeunes pilotes.

"Nous sommes engagés dans le développement de notre vivier de talents en voulant faire venir encore plus de pilotes en F1. Avec nos actions, nous souhaitons nous assurer que les femmes ont les mêmes chances d’y parvenir. Alice sera un immense atout pour l’équipe dans les prochaines phases de nos programmes Academy et Affiliate. Son rôle consistant à identifier les jeunes pilotes, en particulier féminines, puis à les guider à travers sa vaste expérience est incroyablement utile et rassurant pour les espoirs en herbe que nous supervisons", conclut Rouse.

