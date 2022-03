Alpine : Le concept Ferrari "à rebours" se détache en performance

Charger le lecteur audio

Avec autant de philosophies différentes sur les Formule 1 2022, toutes issues d'une réglementation technique révolutionnaire qui est loin d'avoir livré tous ses secrets, et alors qu'aucun tour compétitif n'a encore été disputé, il est évidemment difficile de pouvoir se prononcer sur les concepts qui façonneront cette génération de monoplaces. Toutefois, depuis sa présentation en février, la Ferrari F1-75 dénote et détonne.

Là où la plupart des écuries ont fait le choix d'une partie inférieure latérale des pontons dégagée pour maximiser le passage de l'air dans cette zone et son accélération vers le diffuseur, la Scuderia a au contraire creusé la partie supérieure et arrière des pontons, donnant ces désormais fameuses courbes impressionnantes à la base du capot moteur. Un choix technique proprement unique jusqu'ici et qui s'inscrit dans une ambiance positive du côté de la structure italienne, dont les essais hivernaux sont pour le moment très appliqués et peu perturbés, tout en semblant afficher des performances intéressantes.

Évidemment, de là à faire de Ferrari la favorite du début de saison, il y a un pas que d'aucuns n'oseront franchir tant les variables en jeu sont légion. Mais la concurrence ne cesse de mettre en avant une monoplace étonnante qui apparait compétitive. Et c'est notamment le cas de Laurent Rossi, PDG d'Alpine mais également ingénieur spécialiste de la mécanique des fluides, qui s'est penché sur le sujet au micro de Canal+.

Charles Leclerc au volant de la Ferrari F1-75 aux essais de Bahreïn

"Oui, je regarde pas mal, après c’est difficile", a-t-il répondu quand la question de ce qu'il a pu percevoir d'étonnant en regardant du côté de la concurrence lui a été posée. "La mécanique des fluides, ce sont les équations les plus complexes qui existent en ingénierie, ce sont des équations qui sont insolubles de manière précise à la main, donc il faut utiliser des capacités informatiques très, très avancées et donc j’ai coutume de dire que l’œil humain a du mal à voir si c’est vraiment efficace aérodynamiquement ou pas, c’est la feuille des temps qui le dit."

"Évidemment, tout le monde sait [par intuition] que quand on met sa main à l'extérieur d'une voiture [qui roule], si on la lève ou la descend, elle s'élève ou elle s'abaisse... Mais ça, ce sont les principes de base qui font voler des avions ou inversement appuient des monoplaces au sol. Donc on sait dire si des formes peuvent être plus ou moins perturbantes."

"Ce qui est sûr, c’est qu’il y a une grosse diversité [avec les F1 2022]. On s’y attendait d’une certaine manière, peut-être pas autant, je pense. Il y a quand même pas mal de concepts. J’ai l’impression qu’il n’y en a pas un qui se détache plus que les autres du point de vue performances, à l’exception peut-être de Ferrari, qui a l’air d’être de manière assez consistante au-dessus des temps. Ce principe de canalisation des flux d’air, qui est un peu à rebours, à l’inverse de ce font les autres, est intéressant. On verra comment ça se comporte sur tous les circuits tout au long de la saison."