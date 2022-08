Alpine a appris le départ d'Alonso avec l'annonce d'Aston Martin

Charger le lecteur audio

Ce lundi, l'annonce du recrutement de Fernando Alonso par Aston Martin pour la saison 2023 et au-delà a fait l'effet d'une bombe… y compris chez Alpine ! À Enstone, les négociations avec le double Champion du monde étaient bien engagées, et les dirigeants de l'écurie croyaient être proches d'un accord.

Lire aussi : Fernando Alonso chez Aston Martin en 2023 !

Que nenni : bien qu'étant la piste privilégiée de l'équipe avec laquelle il a remporté ses deux titres mondiaux, avec de surcroît la perspective d'un baquet en Hypercar une fois sa carrière en Formule 1 terminée, Alonso a préféré s'engager sur le long terme avec une écurie Aston Martin pourtant moins compétitive.

Le directeur d'équipe Otmar Szafnauer, lui, n'en revenait pas : il a appris la nouvelle en découvrant le communiqué de presse d'Aston Martin. "C'est la première confirmation que j'aie eue", fait savoir Szafnauer. "Forcément, quand on est dans le paddock, il y a toutes sortes de rumeurs, et j'ai entendu des rumeurs comme quoi Aston était intéressé. Des discussions ont donc probablement eu lieu, et il y a d'autres indications selon lesquelles des discussions ont eu lieu, par exemple le fait de sortir du même motorhome en même temps, ce genre de choses, que j'ai vu."

Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine F1 Team

"Mais j'étais convaincu – même avec les discussions, et il n'y a rien de mal à explorer [les autres options] – que nous étions très proches. La première confirmation que j'aie eue était donc effectivement le communiqué de presse. J'ai bien posé la question, et [Alonso] m'a répondu : 'Non, non, je n'ai rien signé'. J'étais donc un peu surpris."

Quant à savoir s'il a parlé à Alonso depuis l'annonce, Szafnauer indique : "Je ne lui ai pas parlé, puisqu'il est sur un bateau, je crois, quelque part dans les îles grecques. Ce matin, je me suis adressé au personnel ici à Enstone. Et la deuxième chose que je fais, c'est vous parler [aux journalistes, ndlr]. Et hier, j'ai eu pas mal de coups de fil d'autres pilotes potentiels."

La durée des différents contrats proposés a manifestement joué un rôle majeur dans la décision d'Alonso. "Il n'y avait que quelques points mineurs qui étaient en suspens, au sujet desquels il avait dit que son avocat reviendrait vers nous. J'y ai cru", précise Szafnauer. "Puis, avant qu'il parte [du circuit], je lui ai confirmé que nous allions signer bientôt. Et il a répondu : 'Oui, ne t'inquiète pas, je n'ai signé avec personne d'autre'."

"Nous avons proposé un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option. Nous avons dit à Fernando que s'il était au même niveau de performance l'an prochain au même moment, nous allions évidemment le choisir, et nous pouvions continuer ensemble. Mais je crois qu'il voulait davantage de certitude indépendamment des performances : 'Je veux rester plus longtemps'. C'était le nœud du problème, avec deux années dont une en option par rapport à trois ou quatre années dont une en option."

Propos recueillis par Jonathan Noble