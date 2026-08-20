Alpine dépassée par ses rivales : Gasly attend un rebond à Zandvoort

Si certains sont partis en vacances d'été avec le sourire, d'autres ont profité de la pause de mi-saison pour se vider un peu la tête, comme Pierre Gasly. Alpine a en effet terminé la première partie de son année sur une note plutôt amère.

Alors qu'elle dominait le milieu de grille après les premières courses, l'écurie franco-britannique s'est progressivement fait rattraper, puis dépasser par ses rivales, notamment en raison du manque de développement de sa monoplace.

Désormais, Alpine a cédé sa cinquième place au championnat à Racing Bulls, qui affiche une impressionnante régularité depuis le début de l'année. Audi s'est également imposée comme une nouvelle référence du milieu de grille, prenant un léger ascendant sur Enstone malgré sa position encore lointaine au classement.

Alpine débarque donc à Zandvoort avec quelques évolutions dans ses bagages. Un gros package était initialement prévu pour le Grand Prix d'Italie, mais l'équipe a finalement pu en avancer une partie à ce week-end. Pierre Gasly sera chargé de les tester, même si la tâche s'annonce difficile puisqu'il s'agit d'un week-end sprint et que la météo risque de venir jouer les trouble-fêtes lors de l'unique séance d'essais libres.

"Évidemment, en termes de performance, l'objectif est clair jusqu'à la fin de l'année : essayer de décrocher cette cinquième place au championnat constructeurs", a expliqué Gasly ce jeudi. "Le début de saison était évidemment encourageant, mais les dernières courses avant la trêve ont été nettement plus compliquées en termes de rythme global."

"Nous avons quelques problèmes. Certains sont apparus au milieu de cette première partie de saison. Je pense que, globalement, en regardant les dernières courses, nous manquons simplement de rythme dans pratiquement tous les types de virages."

Alpine a perdu sa place de référence du milieu de grille. Photo de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Je pense que notre plan de développement était légèrement décalé par rapport à celui des autres équipes avec lesquelles nous nous battons", a avoué le Français. "Donc, j'espère qu'après ce week-end, qui sera important pour nous, nous aurons cette performance qui nous permettra de nous retrouver aux avant-postes de cette bataille."

"Les données, les simulations, etc. sont plutôt prometteuses. Mais évidemment, il faudra le confirmer ce week-end, avec ce format sprint qui ne va pas nous faciliter la tâche, notamment au vu des conditions."

Gasly, déçu mais optimiste

La saison 2026 était porteuse de nombreux espoirs pour Alpine et Pierre Gasly, qui avait notamment fait le choix de sacrifier 2025 pour se concentrer sur la nouvelle réglementation. Et le pari a fonctionné... du moins lors des premiers mois.

Ce jeudi, lors de la reprise du championnat, Gasly n'a pas caché sa frustration de voir l'avance de son équipe fondre petit à petit au fil des mois, tandis que ses résultats, systématiquement dans les points en début d'année, se sont finalement éloignés du top 10.

"Aussi difficile que j'essaie de le cacher, je suis quelqu'un de compétitif", confiait le pilote. "Je travaille très dur pour être performant. Il est juste de dire que j'étais déçu et un peu frustré à la fin de la première partie de saison. Je pense que c'est surtout de nous voir progressivement nous éloigner du top 10."

Gasly reste tout de même positif concernant la fin de saison d'Alpine : "Mais en même temps, nous avons toujours su que ce serait une course au développement. Nous devons faire confiance à notre processus et je crois toujours que nous pouvons nous battre. Comme je l'ai dit, il sera important d'avoir la performance nécessaire avec ce nouveau package.

"Je me sens bien. Il nous reste encore beaucoup de courses pour marquer des points. Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons dans cette situation. Nous aurons encore de nombreuses occasions de marquer beaucoup de points."

"Je me souviens encore de 2024 et de ce qui s'est passé au Brésil. Jusqu'à la dernière course, tout est possible. Mais en tant qu'équipe, je pense qu'il est vraiment important pour nous tous de nous assurer que nous obtenons ce gain de performance avec cette évolution."