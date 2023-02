Alpine F1 prêt à fournir des moteurs à Andretti

Charger le lecteur audio

Andretti a fait part depuis un moment de sa volonté d'arriver en Formule 1 à court ou moyen terme. Même si les réactions ont jusqu'ici été froides, voire glaciales, autour de ces velléités, l'ouverture par la FIA d'un processus d'appel à candidatures pour une entrée en discipline reine en 2025, 2026 ou 2027 est une voie d'accès évidente pour la structure américaine.

D'autant plus qu'elle s'est alliée à un géant de l'industrie automobile avec General Motors, via sa marque Cadillac, pour renforcer son poids et essayer de faire bouger les lignes en sa faveur. Car il faudra tout de même compter sur le soutien de la FOM et des écuries pour espérer être retenu au terme de la procédure d'appel.

Et si jamais Andretti sort du parcours du combattant qui l'attend pour accéder à la F1, le motoriste est peut-être déjà tout trouvé. Laurent Rossi a en effet déclaré pour Reuters qu'Alpine/Renault était prêt à équipier une éventuelle écurie dirigée par Michael Andretti si elle pouvait s'aligner sur la grille. "Nous avons convenu que s'ils obtenaient leur licence pour courir en Formule 1, alors nous leur fournirions un moteur", a déclaré le PDG d'Alpine en marge de la présentation de l'A523 à Londres.

Malgré tout, il a précisé : "Mais c'est à eux de démontrer qu'ils peuvent rejoindre le cirque de la Formule 1 et pour cela ils doivent passer par toutes les étapes, le processus en place où ils soumettent des demandes et ils montrent qu'ils apportent de la valeur à la F1 et aux équipes en général. C'est à eux de le prouver et aux autres de l'évaluer. S'ils nous rejoignent, nous serons heureux de les accompagner. Si ce n'est pas le cas, cela signifiera que tout compte fait, cela n'a pas fonctionné."



Le groupe Renault est le seul motoriste de la grille F1 à ne pas avoir d'écurie cliente, puisque Mercedes équipe McLaren, Aston Martin et Williams, que Ferrari fournit Alfa Romeo et Haas, alors que Red Bull et AlphaTauri se partagent les unités de puissance Honda badgées "Honda RBPT" cette année. Toutefois, le groupe français n'a pas de besoin vital à équiper une autre structure, selon Rossi.

"C'est une bonne chose [d'avoir des clients], [mais] ce n'est pas une nécessité. Nous pourrions tirer parti d'une deuxième équipe parce que vous accumulez plus de données avec quatre voitures qu'avec deux. Mais c'est aussi un frein pour votre équipe [d'usine], donc il faut être complètement bien structuré. Nous ne pouvions pas le faire il y a deux ans."