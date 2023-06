Alpine F1 enregistre 200 millions d'euros d'investissement

Ce lundi, Renault, la société mère d'Alpine, a annoncé une prise de participation à hauteur de 24% (soit 200 millions d'euros) de l'entreprise Alpine Racing, qui gère l'équipe F1, par un groupe d'investisseurs comprenant Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments. Cela permet la valorisation de l'équipe à hauteur de 900 millions d'euros.

Le portefeuille de la société d'investissement américaine RedBird comprend notamment la troisième plus grande participation dans Fenway Sports Group, un groupe qui possède l'équipe des Red Sox de Boston en baseball et le Liverpool FC en football. Il détient également des parts dans les clubs de football de l'AC Milan et du Toulouse FC.

Maximum Effort Investments, de son côté, est dirigé par les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney, qui possèdent également le Wrexham AFC. Michael B. Jordan, un autre acteur, a rejoint ce groupe en tant que co-investisseur. En sus, le cofondateur d'Otro Capital, Alec Scheiner, rejoindra le conseil d'administration de l'équipe d'Enstone.

Dans son annonce, Renault a déclaré qu'Alpine "bénéficiera de l'expertise et de l'expérience du groupe investisseur dans l'industrie du sport, notamment dans les domaines des médias, du sponsoring, de la billetterie, du réceptif, des licences et de la stratégie de merchandising pour créer de nouveaux leviers de croissance et générer de la valeur ajoutée".

"Le groupe investisseur possède une grande expérience en matière de création et de développement d’entreprises, à l’instar de ses activités aux côtés des Dallas Cowboys, de Fenway Sports Group, de la NFL, du Toulouse FC ou encore de Wrexham AFC. L'équipe de Formule 1 bénéficiera également de l'expertise du groupe investisseur en matière de données et de technologie, facteurs-clés de la performance marketing et commerciale."

Le PDG d'Alpine, Laurent Rossi, s'est réjoui de cet investissement dans le cadre des efforts de son équipe pour se hisser aux avant-postes en F1 : "Cette alliance est une étape importante pour le développement de notre performance à tous les niveaux."

"Premièrement, Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments, acteurs internationaux à l'expertise reconnue dans l'industrie du sport, vont nous apporter toute leur expérience pour renforcer notre stratégie médiatique et marketing, essentielle pour soutenir notre performance sportive sur le long terme."

"Deuxièmement, grâce aux revenus supplémentaires réinvestis dans l'équipe, nous allons accélérer encore notre plan de croissance dont l’ambition est de rivaliser avec les meilleures équipes avec des installations et équipements de pointe."

Renault a indiqué que l'investissement concernait bien l'équipe basée à Enstone, et non le département moteur de Viry-Châtillon.