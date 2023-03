Alpine F1 a "testé ses limites" avec des réglages extrêmes

Charger le lecteur audio

Alpine n'a pas véritablement attiré la lumière lors des essais hivernaux de Bahreïn, la structure française déroulant un programme de fond plutôt discret. Certaines images vues lors des tests ont même laissé pensé que l'écurie était parfois en difficulté, avec une voiture particulièrement encline au talonnage et donc aux rebonds sur certaines phases.

Interrogé sur le sujet, le directeur technique du constructeur basé à Enstone, Matt Harman, a expliqué que cela résultait d'expérimentations qui n'étaient pas forcément destinées à être utiles pour le circuit de Sakhir mais pouvaient s'appliquer à d'autres tracés. Dans sa quête de connaissance de la voiture, l'équipe n'a jamais chaussé les pneus Pirelli les plus tendres et a souvent été chargée en essence, masquant son potentiel global.

Lire aussi : Alpine n'a pas roulé à vide à Bahreïn

"Vu la quantité de choses que nous avons apprises sur la voiture, nous avons bien testé les limites", a déclaré Harman. "Je ne pense pas que nous l'ayons pleinement exploitée pour le moment. Mais nous avons assurément testé les limites. Je pense que nous sommes prêts pour la course. Et nous essayons de nous assurer que nous utilisons tous les outils introduits dans la voiture. C'est vraiment la chose la plus importante : ne rien laisser au hasard."

Ainsi, dans le cadre du travail mené, l'Alpine a été réglée pour être plus rigide que la normale mais aussi pour tenter de la faire rouler encore plus près du sol que l'an passé. "Je suis sûr que vous avez vu certaines images, nous avons roulé avec beaucoup de rigidité, et cela fonctionne dans certaines conditions. Il faut travailler là-dessus. Sur cette piste, on n'a pas tendance à être très, très rigide. Mais il y a certains circuits pendant la saison où nous allons optimiser cela et capitaliser dessus, et c'est pour cela que nous avons fait ce test."

Esteban Ocon au volant de l'Alpine A523.

"Je pense que nous en avons beaucoup appris. Certains des outils que nous avons, et ceux qui sont typiquement sur l'arrière de la voiture, nous permettent de capitaliser sur cet apprentissage. Donc encore une fois, c'est important. La hauteur de caisse de la voiture, nous le savons tous, est un facteur clé de différenciation des performances."

"Nous devons nous assurer d'exercer cela également. Nous avons une technologie sur la voiture qui nous permet de rouler à une hauteur un peu plus faible que ce que nous aurions fait l'année dernière. Nous allons tester cela pour la première fois lors des essais du vendredi de la première course. C'est donc intéressant."

Harman a par ailleurs insisté sur l'importance de cette approche extrême dans la maximisation des performances au fil de la saison. "Je suppose que la nature extrême, c'est juste ce bord de falaise que vous atteignez lorsque vous faites rouler la voiture un peu trop bas ; il faut comprendre cela, c'est multidimensionnel. C'est une question d'aérodynamisme, mais aussi de confiance pour le pilote."

"C'est beaucoup plus que le rebond, et je pense qu'il faut le comprendre, et ensuite il faut essayer de développer des techniques pour adoucir cette approche, parce que plus on s'en approche, plus on est rapide. C'est la technologie sur laquelle nous essayons de nous concentrer."

Avec Adam Cooper