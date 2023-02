Alpine F1 s'offre Zinédine Zidane

Charger le lecteur audio

La présentation ce jeudi soir de l'Alpine A523 qui sera pilotée par Esteban Ocon et Pierre Gasly lors de la saison 2023 du Championnat du monde de Formule 1 était la dernière dans le programme chargé des dernières semaines. Désormais, l'on attendra pour certaines écuries de véritablement voir leur F1 version 2023, qu'elles réservent aux tests hivernaux organisés du côté de Bahreïn la semaine prochaine (du 23 au 25 février).

Pour lever le voile sur sa monoplace mais également pour lancer sa saison, Alpine a mis les petits plats dans les grands lors de cette soirée organisée à Londres. Outre la présentation en elle-même pour laquelle étaient conviées 600 personnes, la marque française a dévoilé le nom de son tout nouvel ambassadeur, à savoir l'ancien footballeur et entraîneur Zinédine Zidane, dont les apparitions médiatiques demeurent pourtant rares.

Vainqueur, entre autres, de la Coupe du monde de football 1998 avec la France et de plusieurs Ligues des Champions en tant que joueur et coach du Real Madrid, "Zizou" est donc devenu ambassadeur de la marque et aura un rôle en matière d'égalité des chances dans le cadre du programme junior de l'équipe.

"Je suis ravi d'être ici", a-t-il déclaré. "J'ai vu de belles choses et je suis content de faire partie de l'équipe. C'est toujours une rencontre qui déclenche quelque chose et j'avais rencontré l'équipe sur un Grand Prix [à Monaco l'an passé]."

Se référant au programme offensif de détection qu'Alpine veut mener, et notamment du côté des pilotes féminines, Zidane d'ajouter : "Alpine veut donner leur chance à des jeunes. C'est un projet qui me plaît autour de l'égalité des chances. J'attends une chose, c'est d'être au travail, de vivre des expériences avec ces jeunes et partager mon expérience. J'étais gamin, on m'a donné ma chance et ça, ça me parle."