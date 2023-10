Alpine : du mieux en piste, mais il en faut plus à l'usine selon Famin

Alpine a repris du poil de la bête en cette deuxième partie de saison, en renouant plus régulièrement avec les points, mais "c'est encore trop peu" aux yeux de Bruno Famin, directeur par intérim de l'écurie et patron de toute la branche sportive de la marque depuis l'été.

"On n'est toujours pas là où on veut être", pointe le dirigeant français. "L'année dernière, on était quatrième du championnat, et aujourd'hui on est sixième, sans aucune perspective d'améliorer cette position d'ici la fin de l'année. On doit vraiment progresser."

L'écurie d'Enstone n'est en effet plus menacée pour sa position, mais devant, Aston Martin est clairement hors de portée. Alors il faut préparer l'avenir, et le nouveau patron observe deux volets distincts : côté piste, il voit clairement du mieux, mais il faut désormais disposer d'une monoplace plus performante, ce qui sera la mission essentielle de l'hiver.

"Là où je suis content, c'est que je pense que l'on a progressé dans l'extraction des performances de la voiture, en essayant de tirer le meilleur en course", confirme Bruno Famin. "Pierre [Gasly] est sur une bonne série de résultats. Malheureusement, Esteban [Ocon] a connu quelques incidents de course, encore à Austin, où il avait pris un très bon départ. Mais je suis content des progrès de l'équipe sur la piste. On a encore beaucoup à faire pour vraiment améliorer notre niveau. C'est pourquoi l'on travaille dur afin d'améliorer les choses dans les usines et de tirer le meilleur parti de notre future voiture."

Gasly et Ocon donnent satisfaction

Bruno Famin a fait le point dans le paddock de Mexico.

Pierre Gasly a inscrit des points lors de cinq des sept derniers Grands Prix et Bruno Famin y voit le signe d'une adaptation qui s'est concrétisée ces dernières semaines.

"C'est sa première saison dans l'écurie, sa première en dehors de l'environnement Red Bull", rappelle-t-il. "Il a dû apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'équipe. Et ça a pris du temps d'être dans le bon contexte, d'avoir les bonnes sensations, la bonne manière de travailler avec l'équipe. Et l'écurie a aussi amélioré la manière de travailler avec Pierre, et on a trouvé une bonne ou une meilleure configuration en deuxième partie de saison. C'est pour cela que l'on progresse et que Pierre obtient de meilleurs résultats."

Parallèlement, Esteban Ocon vit "un moment difficile" sur le plan comptable, mais la confiance de son écurie n'est absolument pas entamée.

"Il n'y a aucun doute quant à son niveau de performance", assure Bruno Famin. "À Austin, il a pris un très bon départ. Il était sur le point de réaliser une bonne performance, peut-être devant Pierre en fonction de la stratégie qui aurait été adoptée. C'était très bien et je n'ai aucun doute quant au fait qu'Esteban va également signer de bons résultats d'ici la fin de la saison."