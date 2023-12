Alpine recrute un nouveau pilote dans son académie

L'Alpine Academy a un nouveau membre : il s'agit de Nicola Lacorte, 16 ans, fils de Roberto Lacorte. Ce dernier est principalement connu pour ses six participations aux 24 Heures du Mans, avec en point d'orgue une quatrième place dans la sous-catégorie LMP2 Pro-Am avec Graff Racing en 2023.

Pour sa part, Nicola s'est lancé en monoplace cette saison après plusieurs années en karting, lors desquelles il n'a pas obtenu de résultats particulièrement probants. Ses débuts dans le championnat des Émirats arabes unis de Formule 4 avec Prema Racing ont été plutôt difficiles, puisqu'il n'est entré dans le top 10 que deux fois en 15 courses.

Toujours au sein de la structure transalpine, l'Italien s'est ensuite attaqué à son championnat national de F4, toujours très relevé. Il a décroché une pole position et deux podiums dont une victoire, tous en ouverture à Imola, avant de conclure la saison au neuvième rang avec 75 points – loin derrière les poids lourds également protégés d'écuries de Formule 1 : le champion Kacper Sztuka, qui vient d'être recruté au sein du Red Bull Junior Team, et ses dauphins Ugo Ugochukwu (McLaren), Arvid Lindblad (Red Bull), James Wharton (Ferrari), Tuukka Taponen (Ferrari) et Brando Badoer (McLaren).

"C'est un immense plaisir de rejoindre le programme de développement de pilotes d'Alpine F1 Team et d'avoir l'occasion de travailler avec l'équipe de l'Alpine Academy pour la saison 2024 et celles d'après", déclare Lacorte. "Je suis extrêmement reconnaissant de la confiance que m'accorde la direction de l'Alpine Academy et je suis plus que convaincu que cette opportunité m'aidera à progresser dans ma carrière et dans mon futur développement en tant que pilote et individu."



"C'est formidable de voir Nicola rejoindre notre programme de jeunes pilotes pour la saison 2024", ajoute Julian Rouse, directeur sportif par intérim d'Alpine F1 Team. "Nous continuons d'élargir le programme de l'Alpine Academy et d'attirer de nouveaux talents à soutenir durant leur carrière. Nous avons hâte d'aider Nicola à se développer en tant que pilote, sur la piste et en dehors. Comme nos éléments actuels, Nicola bénéficiera du soutien et des connaissances de l'Alpine Academy et d'Alpine F1 Team à plus grande échelle."

Neuf pilotes composaient la promotion 2023 de l'Alpine Academy, notamment Jack Doohan et Victor Martins, qui se sont classés troisième et cinquième de Formule 2 – le Français décrochant le Trophée Anthoine Hubert du meilleur rookie. Kush Maini a pour sa part pris la onzième place, tandis qu'à l'échelon inférieur, en FIA F3, on a retrouvé Gabriele Mini, Nikola Tsolov et Sophia Flörsch aux septième, 22e et 23e rangs.