Alpine F1 renforce sa division moteur avec un ancien de Mercedes et Ferrari

Alpine a recruté Éric Meignan au poste de directeur technique de son département moteur, avec un travail qui a débuté en ce mois d'octobre du côté de Viry-Châtillon.

"Nous pouvons confirmer qu'Éric Meignan a rejoint l'équipe en tant que directeur technique de Viry, sous la responsabilité de Bruno Famin", a ainsi déclaré un porte-parole d'Alpine au site officiel de la Formule 1. "Il apporte avec lui une grande expérience et une grande expertise et supervisera le développement de l'unité de puissance d'Alpine, en se concentrant particulièrement sur la réglementation 2026."

Avant cela, Meignan a occupé jusqu'à récemment le rôle de responsable de la division moteur de Ferrari. Et avant ses trois années et demie au sein de la Scuderia, il avait été responsable moteur et ingénieur en chef du côté de High Performance Powertrains, le département des unités de puissance de Mercedes.

C'est donc un profil expérimenté à haut niveau qui rejoint Alpine, dans un rôle où il s'occupera de l'activité quotidienne de la division et sera placé sous la responsabilité de Bruno Famin, actuel directeur par intérim de l'écurie française et responsable de toutes les activités en sports mécaniques.

Famin va désormais avoir plus de marge de manœuvre pour engager la refonte de l'écurie F1 après une série de changements d'organigramme et de départs ces derniers mois. L'on se souvient en effet qu'autour du GP de Belgique, le PDG Laurent Rossi, le directeur Otmar Szafnauer, le directeur sportif Alan Permane et le Chief Technical Officer Pat Fry avaient tous quitté le navire sur fond de stagnation du projet sportif.