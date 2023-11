Alpine renonce à la mise à niveau de son moteur Renault F1

Motorsport.com est en mesure de révéler qu'Alpine a retiré une série de propositions d'évolutions à apporter à son unité de puissance car celles-ci n'ont pas eu le soutien de toutes les écuries rivales. La FIA a donc clos le sujet.

C'est en juillet que Motorsport.com a rapporté pour la première fois que le sujet de la mise à niveau des moteurs avait été abordé par la Commission F1 après l'analyse par la FIA de la performance des unités de puissance, dont les spécifications sont actuellement gelées. Selon cette analyse, le moteur Renault utilisé par Alpine était entre 15 kW et 25 kW (entre 20 ch et 33 ch) moins puissant que ceux de Ferrari, Mercedes et Honda. C'était selon la fédération "un écart de performance notable".

L'instance dirigeante avait ajouté que la Commission F1 avait "discuté de manières de remédier à cette différence" et que "les motoristes représentés à la Commission se sont mis d'accord pour charger le Comité consultatif des unités de puissance de travailler sur ce sujet et de faire des propositions à la Commission".

La FIA a surveillé le niveau de performance des unités de puissance lors de la première moitié de saison 2023, car il était prévu depuis l'avènement du cycle moteur actuel que celles-ci pourraient être modifiées cette année, afin d'éviter qu'un écart de performance majeur soit gravé dans le marbre sur une longue période. Cependant, pour que toute modification puisse être faite, il fallait un accord de "bonne foi", comme prévu par les écuries et les motoristes lorsque le gel des unités de puissance a été décidé en 2021.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

Au Grand Prix du Qatar, le directeur d'équipe par intérim Bruno Famin avait déclaré qu'il n'y avait pas eu de progrès sur le sujet de la mise à niveau du moteur Renault et que la priorité de l'écurie d'Alpine était "d'avoir une bonne unité de puissance 2026", pour le début de la nouvelle ère technique.

Cependant, nous sommes en mesure de révéler qu'Alpine a demandé que tout projet visant à assurer la parité des moteurs sur l'ensemble du plateau dans le cadre de la réglementation actuelle soit abandonné, demande acceptée par la FIA.

Selon nos informations, Alpine a décidé qu'il était devenu clair que l'écurie n'avait pas le soutien inconditionnel de ses rivaux, malgré l'accord tacite précédent, et préfère donc consacrer ses ressources à la prochaine réglementation moteur plutôt qu'à améliorer son groupe propulseur actuel. La réglementation 2026 mettra l'accent sur des carburants plus écologiques et sur l'électrique.

Dans un communiqué envoyé à Motorsport.com après que nous avons contacté l'écurie poura voir des nouvelles de la mise à niveau des moteurs, Bruno Famin déclare : "À la suite des discussions avec la FIA concernant la mise à niveau des moteurs, nous avons pris la décision en tant que motoriste de ne pas poursuivre les démarches, prenant note des positions tenues par la FIA et par les autres motoristes."

"Le sujet de la mise à niveau des moteurs a initialement été abordé par la FIA lors de la réunion de la Commission F1 en juillet, après quoi nous avons évalué les options dont nous disposions et les évolutions de performance pouvant être faites en accord avec la réglementation et le gentlemen's agreement entre les motoristes. Nous avons rapidement atteint la conclusion que cela ne valait pas ce temps et ces efforts. De plus, pour un si petit gain de performance, cela serait une distraction de nos efforts vers le développement du projet d'unité de puissance 2026."

Selon nos informations, l'abandon de l'évaluation de la parité moteur sera formellement présenté lors de la prochaine réunion de la Commission F1, ce week-end au Grand Prix d'Abu Dhabi.

La FIA n'a pas souhaité faire de commentaire à ce sujet.

Avec Jonathan Noble