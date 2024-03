Alpine : "On s'attendait à souffrir mais on souffre déjà"

Au terme de la première séance représentative du Grand Prix de Bahreïn 2024 de F1, à savoir les Essais Libres 2 courus de nuit, les Alpine ont signé les 16e et 18e temps, Pierre Gasly étant relégué à 1"5 et Esteban Ocon à 1"8 de la référence établie par Lewis Hamilton (Mercedes).

Même si l'on se gardera de tirer, sur cette seule base, des conclusions sur les performances lors des séances qui compteront vraiment, en qualifications et en course ce vendredi, un tel classement est en ligne avec certaines prévisions au sortir d'essais hivernaux inquiétants pour la structure basée à Enstone et Viry-Châtillon.

Interrogé juste après la fin de cette seconde séance ce jeudi soir, Bruno Famin, le directeur d'Alpine, n'a pas tourné autour du pot : son équipe démarre la campagne en étant "déjà" dans le dur. "Clairement, on sait très bien que le début de saison ne va pas être facile", a-t-il déclaré au micro de Canal+, même s'il a ensuite tenté d'appuyer sur les lueurs d'espoir.

On doit gagner dans tous les compartiments : le poids de la voiture, le comportement, la traction.

"On n'est pas là où on veut, on sait qu'il y a des évolutions qui vont arriver. On a une voiture complètement nouvelle, qui est arrivée un peu tardivement. On s'attendait à souffrir mais on souffre déjà. Entre le matin et l'après-midi, il y a un petit mieux. Les commentaires des pilotes sont un peu plus positifs, on a gagné en traction, donc c'est le début du travail et on sait qu'on en a beaucoup."

Famin a par ailleurs reconnu que l'A524 était, comme pressenti, en surpoids, et manquait d'adhérence comme l'avait déjà souligné Gasly : "Pour résoudre un problème il faut l'avoir déjà bien identifié. Là on en a plusieurs. On doit gagner dans tous les compartiments : le poids de la voiture, le comportement, la traction. Il y a beaucoup de choses à faire et on s'y attèle."

Ce travail dépend notamment des données récoltées depuis la semaine dernière, qui offrent un référentiel pour la corrélation entre monde virtuel (soufflerie, CFD, simulateur) et monde réel, mais ne constitue qu'une partie d'une tâche plus globale : "Les repères on les a parce que là on commence à acquérir des vraies données, des vrais éléments. Jusqu'à la semaine dernière c'était de la simulation, du vent, mais là on a maintenant des vraies données. On peut corréler, on peut se recaler par rapport à nos données théorique et calculées, ce qui nous permet d'avancer."

Lire aussi : Formule 1 EL2 - Hamilton et Mercedes aux commandes devant Alonso

"On sait quantifier [le retard], on a des données GPS qui nous permettent de retracer toutes les caractéristiques des voitures. On sait parfaitement reconstituer nos points forts et nos faiblesses. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Maintenant, entre avoir identifié la faiblesse et savoir comment la résoudre, c'est là qu'est tout le travail et c'est là-dessus qu'on travaille."

Peut-être plus compliqué que d'améliorer une monoplace, surtout pour une écurie qui a démontré savoir faire évoluer des F1 sur la durée d'une saison, il faut pour Famin faire en sorte que son équipe ne se désunisse pas, après une saison 2023 déjà en deçà des attentes : "Dans des situations pas faciles comme celle-là, où on en est en retrait, ça ne fait plaisir à personne car évidemment tout le monde s'est beaucoup donné pour avoir les voitures prêtes à temps la semaine dernière."

"Forcément, il faut relancer la machine et c'est essentiel de pouvoir résoudre nos problèmes, sortir des évolutions, nous améliorer et on a besoin de tout le monde pour mettre du charbon dans la machine et envoyer du gaz."

GALERIE - Les photos du jour au GP de Bahreïn 2024 de F1

Utilisez les touches de votre clavier ou cliquez sur les flèches ci-dessous pour faire défiler les photos.