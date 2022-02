Alpine F1 réorganise son département technique

Charger le lecteur audio

Les grandes manœuvres se poursuivent à Enstone, et aujourd'hui, c'est le département technique qui est concerné. Près d'un mois après l'annonce du départ de Marcin Budkowski, l'écurie révèle que Pat Fry et Matt Harman sont promus au poste de Chief Technical Officer et de directeur technique respectivement, alors qu'ils étaient précédemment directeur technique et directeur de l'ingénierie.

Ces deux nouveaux rôles peuvent paraître quelque peu similaires, et voici comment l'écurie explique la nouvelle attribution des responsabilités dans son communiqué de presse : "En tant que Chief Technical Officer, Pat Fry supervisera toutes les activités techniques d’Enstone, fixera les objectifs de performance de la monoplace, définira les moyens et compétences techniques nécessaires et identifiera les technologies et innovations du futur. Il arbitrera les principaux choix liés à la performance, et établira la stratégie de développement à long terme pour maximiser les performances dans les limites du plafond budgétaire déterminé par la réglementation sportive."

"Matt Harman, précédemment Engineering Director, assumera désormais la responsabilité des performances et tests sur piste tout en structurant l’organisation et les process techniques, et en assurant le développement des talents et des différentes équipes. Il supervisera la direction technique du châssis et apportera à l’écurie son expérience unique en matière d’intégration et d’arbitrage technique entre le châssis et le groupe motopropulseur. Son expérience d’ingénieur dédié au groupe motopropulseur consolidera les liens avec le département moteur de Viry-Chatillon et contribuera à une intégration toujours plus optimisée du bloc moteur. Matt Harman a quitté Mercedes en 2018, où il avait œuvré avec succès sur de nombreux projets liés aux châssis durant dix-huit ans."

Alpine fait donc confiance à deux ingénieurs d'expérience. Comme le souligne l'écurie, Harman a passé près de deux décennies chez Mercedes, où il était responsable de l'intégration de l'unité de puissance et du design de la transmission de 2011 à 2018, tandis que le vétéran Pat Fry a aussi travaillé chez Benetton, McLaren, Ferrari et Manor depuis son arrivée dans le paddock en 1987.

"Nous renforçons significativement Alpine F1 Team avec Pat et Matt comme leaders techniques à Enstone", déclare Laurent Rossi, PDG d'Alpine. "Pat est l’un des ingénieurs les plus expérimentés en F1 tandis que le dynamisme et l’expérience de Matt s’avéreront essentiels pour révéler tout le potentiel de nos monoplaces, notamment grâce à son expertise unique combinant le développement du châssis et du moteur."