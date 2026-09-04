La pilule ne passe pas chez Alpine. Alors que les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Italie se sont moyennement bien passées, l'écurie d'Enstone doit encore "encaisser le coup" de la décision de la FIA.

La Cour d'Appel internationale a rendu vendredi midi son verdict concernant le Grand Prix de Monaco, réinstaurant les pénalités infligées à Pierre Gasly pour excès de vitesse dans la voie des stands et lui faisant perdre le podium qu'il avait un temps récupéré.

Surtout, Alpine accuse désormais 16 points de retard sur Racing Bulls dans le duel qui oppose les deux écuries pour la cinquième place du championnat constructeurs, contre trois unités avant la décision. Un verdict auquel Steve Nielsen, directeur général d'Alpine F1, peine à croire, tant il avait la conviction que le jugement irait dans le sens de l'écurie tricolore malgré l'appel déposé par McLaren et Red Bull.

"Avez-vous déjà vu le film 'Un jour sans fin' ? Eh bien, Monaco me donne un peu cette impression", a-t-il d'abord déploré. "Je crois que ça fait maintenant trois mois. Et pendant ces trois derniers mois, une grande partie de mes journées a consisté à parler de Monaco. Donc, d'une certaine manière, je suis plutôt soulagé que ce soit fini."

"Je suis déçu, sincèrement", a-t-il poursuivi au micro de F1 TV. "Je crois que je suis allé à Paris quatre fois pour des audiences en appel. Cela en dit peut-être plus sur moi que sur les audiences. Et j'en ai remporté une. Mais pour celle-ci, j'étais sûr de moi, vraiment sûr que nous avions raison."

Pour Steve Nielsen, le sentiment d'injustice domine, même s'il ne s'aventure évidemment pas sur le terrain choisi un peu plus tôt par Flavio Briatore. Ce dernier, dans une conférence de presse explosive à Monza, a remis en question l'indépendance de l'un des quatre juges composant la Cour d'Appel.

"Honnêtement, l'équipe a vraiment le sentiment d'avoir été traitée injustement", ne cache pas Steve Nielsen. "Pierre n'était pas en excès de vitesse à Monaco. Le chronométreur dit qu'il n'a pas fait d'excès de vitesse. La FIA dit qu'il n'a pas fait d'excès de vitesse. Nos données montrent qu'il n'a pas fait d'excès de vitesse. Nous en sommes convaincus."

"Mais vous savez, la procédure a été suivie. La conclusion de la Cour est que nous avons fait un excès de vitesse et que nous sommes coupables. Et nous devons simplement encaisser le coup, évidemment. Nous avons maintenant 16 points de retard sur Racing Bulls et il reste dix Grands Prix. Il faut aller chercher les points en piste."

Pour Pierre Gasly, il n'y a pas la moindre ambiguïté. "Je pense qu'on s'est fait voler, et je pense que ça ne va pas s'arrêter là", a lancé le pilote français au micro de Canal+.

"La vitesse qu'on avait dans la pitlane était assez claire. C'est beaucoup d'interprétation, de bagarre dans des bureaux, légalement, sur des points qui vont au-delà du sportif. C'est assez triste de voir des résultats décidés à la suite de ce genre d'événements. Sur la piste, on a fini troisième. Encore un rebondissement. Après voilà, je vais laisser mon équipe faire le reste, j'ai fait mon possible sur la piste et maintenant, c'est à eux de faire le nécessaire et j'ai confiance en ça."