La mort de Bruce McLaren à travers les yeux de sa fille, Amanda

Il faisait chaud en ce mardi 2 juin 1970, le ciel de Nouvelle-Zélande était dégagé et une petite fille jouait innocemment dans son jardin, pendant que sa mère se préparait à l'intérieur. Son père était parti travailler tôt ce matin, mais la petite fille savait qu'il rentrerait bientôt, car toute la famille avait prévu d'aller dîner chez des amis ce soir-là. Malheureusement, un coup de téléphone bouleversera à jamais le cours de leur soirée, et de leur vie.

Amanda McLaren n'avait que quatre ans lorsque son père Bruce est mort dans un accident, lors d'essais sur le circuit de Goodwood en Angleterre. Elle se souvient très peu de ce jour, si ce n'est qu'elle avait quitté la maison familiale à Burwood Park pour rendre visite à des amis, comme prévu, et qu'on lui avait offert un nouveau jeu de poupées, ce qui l'avait surprise, car ce n'était ni Noël, ni son anniversaire.

Aujourd'hui, plus de 50 ans après, Amanda et son mari Stephen s'occupent de représenter la marque créée par son père. Elle est ambassadrice et perpétue également son héritage par l'intermédiaire de la fondation Bruce McLaren Trust, dont le couple figure parmi les administrateurs.

"J'ai été protégée des événements de cette journée... c'était tellement différent à l'époque", dit-elle. "On ne disait aux enfants que ce qu'ils avaient besoin de savoir, et ma mère a décidé que ma vie devait continuer telle quelle aussi longtemps que possible. Je ne suis pas allée à l'enterrement de mon père [en Nouvelle-Zélande], ni à la cérémonie commémorative à l'église Saint-Paul. Je ne pense même pas avoir su qu'il était mort. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'étais tellement habituée à ce qu'il soit absent que je ne m'en suis pas rendu compte. D'un autre côté, ma mère a été profondément affectée. Elle a non seulement perdu mon père, mais aussi l'enfant qu'elle portait. Elle a été traumatisée et a perdu une année de sa vie à la suite de tout ça".

En plus d'être une veuve en deuil et éloignée de sa famille, Patty McLaren devait également assumer son rôle de directrice de Bruce McLaren Motor Racing Limited, ce qui incluait le soutien émotionnel des employés de l'équipe, "ses garçons", tout cela en élevant la petite Amanda. Il n'est pas étonnant que la femme de Bruce McLaren ait eu du mal à surmonter son chagrin.

Amanda McLaren n'avait que quatre ans quand son père est décédé. Pensant faire ce qui était mieux pour elle, sa mère l'a tenue à l'écart de ce qui s'était passé.

Même si le but n'est pas de ressasser cette période sombre du passé, il est clair qu'elle a profondément affecté Amanda. On lui a diagnostiqué un diabète de type 1, une maladie qui peut se manifester chez les enfants en souffrance.

"Je pense que, puisque nous étions la famille d'un pilote de course mondialement connu, les gens ont supposé que ma mère et moi menions une vie privilégiée", ajoute-t-elle. "Il est juste de dire que c'était le cas tant que mon père était en vie, mais dès qu'il est décédé, tout a changé. Nous avons été très soutenus par les amis de la famille. Les Hulme, les Hill et les Stewart nous rendaient souvent visite, et pendant que les adultes parlaient, nous, les enfants, jouions dans notre coin. Mais après leur départ, il n'y avait plus de voyages à Kyalami ou à Monaco, et pour maman, plus de dîners dansants ni de séances de photos. Nous n'avions plus de rentrée d'argent non plus. À l'époque, McLaren n'était ni Ferrari ni Lotus ; c'était juste quelques hommes qui travaillaient dur, dévoués à mon père."

Patty McLaren a non seulement travaillé dur pour assurer l'avenir de ce qui allait devenir l'une des plus grandes équipes de course automobile, elle a également assuré l'éducation de sa fille Amanda, tout en poursuivant son travail au sein du Women's Motor Racing Associates Club (également connu sous le nom de "Doghouse Club"). Une œuvre de bienfaisance fondée par les épouses des pilotes pour soutenir ceux qui, dans le milieu de la course automobile, connaissaient des difficultés.

"Ma mère a toujours fait de son mieux", poursuit Amanda. "Elle et Bette Hill s'épanouissaient en aidant les autres et je suis immensément fière d'être, toutes ces années plus tard, la marraine de l'organisation qui nous a non seulement aidés après l'accident de mon père, mais qui a aussi donné à ma mère une mission, lorsque j'ai commencé à mener ma propre vie."

Ayant perdu son père très tôt, Amanda a grandi dans les pas de sa mère et notamment au travers de sa gestion de l'entreprise familiale : "Ce n'est pas parce que ma mère n'était pas ingénieur qu'elle ne comprenait pas les défis liés à la gestion d'une entreprise de course automobile à succès. Elle avait été aux côtés de mon père pendant toute l'existence de l'entreprise et était parfaitement au courant des exigences des équipes, que ce soit en Can-Am ou en Formule 1 ; et bien sûr, elle était tout aussi consciente de ce qu'il essayait de réaliser en tirant parti de nos succès en course automobile, pour développer une branche de voitures de série".

Cependant, des années plus tard, Patty McLaren a été contrainte de vendre ses parts, à contre-cœur. Certains l'avaient convaincue qu'il s'agissait de la meilleure chose à faire pour que McLaren perdure.

Patty McLaren est restée très impliquée dans l'équipe fondée par son mari après sa mort. Photo de: Motorsport Images

Malgré le rôle de Patty McLaren au sein de l'entreprise familiale, Amanda ne s'est jamais réellement passionnée pour le sport automobile durant son enfance. Du moins ce fut le cas jusqu'en 1976 lorsque, à l'âge de 10 ans, elle s'est retrouvée à Brands Hatch pour assister à l'un des Grands Prix de Grande-Bretagne les plus extraordinaires de l'histoire.

Il fallait que j'en sache plus, alors à la maison, j'ai regardé la collection de magazines de ma mère et lu les livres qui se trouvaient sur l'étagère, et c'est là que le déclic s'est produit... Les oncles Denny, Jackie et Graham n'étaient pas seulement de bons amis, ils comptaient parmi les plus grands Champions du monde.

"Je me rappelle également de cette course à cause du chaos qui avait suivi l'accident dans le premier virage, et qui avait initialement exclu James [Hunt] du deuxième départ. L'ambiance était électrique, et quand j'ai raconté cela à mes amis à l'école le lendemain, ils voulaient tous en savoir plus. J'ai expliqué qu'il conduisait pour l'équipe que mon père avait créée. C'est alors que j'ai réalisé que je ne savais pas grand-chose d'autre."

"À partir de là, il fallait que j'en sache plus. Alors à la maison, j'ai regardé la collection de magazines de ma mère et lu les livres qui se trouvaient sur l'étagère, et c'est là que le déclic s'est produit... Les oncles Denny, Jackie et Graham [Hill, qui était décédé l'année précédente en 1975] n'étaient pas seulement de bons amis, ils comptaient parmi les plus grands Champions du monde. Et bien sûr, il y avait aussi des livres et des articles de magazine sur mon père."

"Je savais qu'il avait été pilote de course, mais pas tout ce qu'il avait accompli : surmonter sa maladie, voyager à travers le monde pour devenir le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix, construire ses propres voitures, gagner les 24 Heures du Mans et accomplir tant de choses face à la concurrence la plus redoutable. Tout cela m'a bouleversée, surtout lorsque j'ai pu parler de lui à mes 'oncles'."

Malgré son nom de famille, Amanda ne se différenciait pas vraiment de ses pairs. Elle aimait la musique, la mode, les garçons et les chevaux ; elle n'aimait pas le sport et n'était (à l'époque) pas vraiment férue de sciences.

"Au moment de mes examens, Ron Dennis était à la tête de l'entreprise", poursuit-elle. "À l'époque, étant dans une école de filles, une carrière d'ingénieur n'était même pas envisageable. Si bien que l'idée de m'engager chez McLaren n'a traversé l'esprit de personne. Au lieu de cela, l'école nous offrait cinq options. On pouvait devenir médecin ou vétérinaire, suivre une formation d'infirmier, entrer dans la police ou devenir enseignant. Pour moi, c'était le métier d'infirmière."

J'avais passé beaucoup de temps à l'hôpital à cause de mon diabète et j'ai vu à quel point les infirmières pouvaient faire la différence. J'ai également eu la chance de voir les technologies médicales progresser et, au fil de ma carrière, j'ai pu non seulement me spécialiser dans l'anesthésie et la réanimation, mais aussi former d'autres personnes à l'utilisation des défibrillateurs et des respirateurs".

Amanda se souvient avoir regardé le GP britannique de 1976 à Brands Hatch, qui l'a énormément marquée. Photo de: Motorsport Images

Patty et Amanda McLaren, au même titre que d'autres grandes figures féminines du sport automobile, ont bâti les fondations du combat des femmes dans cette discipline, dans une époque complètement fermée et qui n'attendait qu'à se développer. Lorsque Patty McLaren accompagnait Bruce lors des week-ends de course, les seules femmes présentes dans la pitlane étaient les épouses et les petites amies des pilotes, chargées de chronométrer et de se soutenir mutuellement lorsque les choses tournaient mal.

Au fur et à mesure, nous avons pu lentement assister à l'arrivée des femmes dans des rôles professionnels mineurs en sport automobile. Une évolution lente, certes, mais qui a fait son bout de chemin. La route est encore longue, mais les choses ont bien changé de nos jours et les femmes sont maintenant libres de s'engager dans n'importe quelle branche de cette fabuleuse discipline.

Il est forcé de penser que si Amanda McLaren avait été un homme, l'histoire aurait été drastiquement différente. Heureusement, grâce à sa volonté sans faille et avec l'aide de l'ancien PDG de McLaren Automotive, Mike Flewitt, Amanda et son mari Stephen ont été nommés ambassadeurs de la marque en 2014. Une fabuleuse nouvelle pour Amanda ainsi que pour McLaren, qui retrouve toutes les deux ce qu'elles réclamaient depuis tant de temps : leur héritage.

Pour embrasser leur nouveau rôle, Amanda et Stephen ont dû, comme son père l'avait fait avant elle, quitter la Nouvelle-Zélande pour s'installer au Royaume-Uni. Pendant près de huit ans, le couple a parcouru le monde pour raconter et partager l'histoire d'un jeune pilote remarquable et des voitures qu'il a inspirées et qu'il inspire encore. Aujourd'hui, les époux sont de retour sur les terres néo-zélandaises et pensent à la retraite, ils savent cependant que leurs journées et leurs nuits seront toujours aussi bien remplies.

Aujourd'hui, je suis enfin en mesure de représenter mes deux parents et tout ce qu'ils ont accompli. Je sais que je peux faire confiance à McLaren pour concrétiser la vision de mon père.

Fondé en 1997 avec l'objectif d'honorer les accomplissements de Bruce McLaren, The Bruce McLaren Trust œuvre également pour aider les jeunes pilotes et ingénieurs à réaliser leur potentiel. En tant qu'administrateurs, Amanda et Stephen se concentrent désormais sur l'attribution de bourses, incluant des stages chez McLaren, ainsi que sur la préparation de nouveaux locaux pour accueillir la collection de la fondation.

"Vous seriez surpris de voir le nombre de personnes qui pensent que McLaren est toujours une entreprise familiale et que je bénéficie d'énormes profits. J'étais infirmière et je conduisais une vieille Coccinelle.", dit-elle. "Pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que toute la propriété intellectuelle actuelle et historique de McLaren appartient au groupe McLaren, et nous sommes donc très honorés que Zak Brown nous ait rejoints en tant que parrain, et qu'avec le soutien de Michael Leiters [directeur général de l'automobile], nous ayons été autorisés à utiliser le logo Kiwi original, tout en étant soutenus et reconnus pour notre travail par le groupe."

"Bien que j'aime conduire, je n'ai jamais voulu faire de la course ; et bien que j'aie découvert ma passion pour les sciences et l'ingénierie en tant qu'infirmière, j'ai pu l'utiliser de la manière la plus gratifiante qui soit. Aujourd'hui, je peux enfin représenter mes deux parents et tout ce qu'ils ont accompli. Je sais que je peux faire confiance à McLaren pour réaliser la vision de mon père, et c'est un grand privilège que McLaren nous fasse confiance pour prendre soin d'une partie de son passé."