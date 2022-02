Un ancien directeur de Ferrari F1 rejoint Aston Martin

Charger le lecteur audio

Marco Mattiacci a été PDG de Ferrari North America avant de devenir directeur de l'équipe de F1 au début de la saison 2014, pour ensuite être remplacé en fin d'exercice après seulement huit mois à ce poste. Il a depuis travaillé dans le secteur de la mobilité électrique avec Faraday Future et Envision, et rejoint désormais la société Aston Martin Lagonda en tant que directeur mondial commercial et de la marque.

"Le nouveau chapitre d'Aston Martin est le projet le plus passionnant de l'industrie automobile en ce moment, et je suis ravi de rejoindre l'incroyable équipe de direction rassemblée par Lawrence Stroll et Tobias Moers dans ce rôle de directeur mondial commercial et de la marque", a déclaré Mattiacci.

"Jouissant d'une affection, d'une passion et d'une fidélité mondiales depuis 109 ans, Aston Martin enflamme aujourd'hui un nouvel éventail de clients avec sa nouvelle génération de produits, son expérience client ultra-luxueuse et son retour en Grand Prix. En travaillant au sein d'une équipe compétente et passionnée, j'ai hâte d'être le gardien de cette marque emblématique, qui se situe de manière unique au carrefour de l'ultra-luxe et de la haute performance."

Selon le communiqué d'Aston Martin, Mattiacci "supervisera également l'expérience client de luxe d'Aston Martin, leader de l'industrie, ainsi que l'intégration de la marque et des produits avec la Formule 1 en tant que plateforme marketing mondiale clé".

La marque Aston Martin a fait son retour en F1 en tant que structure d'usine l'année dernière à la suite de l'investissement de Lawrence Stroll dans le constructeur, après avoir acquis l'équipe Racing Point en 2018.

Tobias Moers, PDG d'Aston Martin Lagonda, a déclaré : "Alors que nous poursuivons cette nouvelle ère pour Aston Martin, un des piliers clés est de libérer le potentiel de notre marque, étant donné la fidélité de ses clients et son énorme attrait mondial. Je suis ravi d'accueillir Marco chez Aston Martin et j'ai hâte de travailler avec lui et notre équipe de direction de classe mondiale pour accélérer notre feuille de route de nouveaux produits à couper le souffle et notre expérience client de luxe inégalée."

Aston Martin doit lancer sa nouvelle voiture de F1, l'AMR22, ce jeudi en compagnie de ses pilotes Sebastian Vettel et Lance Stroll avant la nouvelle saison.

