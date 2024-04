Andretti prévoit une arrivée en F2/F3 en parallèle de la F1

Dans la foulée de l'inauguration de ses nouvelles installations à Silverstone, l'écurie Andretti a révélé vouloir s'engager dans les formules de promotion que sont la F2 et la F3, dont la gestion serait assurée sur ce nouveau site. Autre volonté : celle d'y déplacer l'écurie de Formule E, actuellement basée près de Banbury, et même de potentiellement abriter un futur programme d'Endurance.

"Ces deux installations seront principalement destinées à la F1", a déclaré Michael Andretti. "Mais nous voulons aussi y faire venir notre équipe de Formule E et commencer à l'intégrer. Notre objectif est d'avoir une équipe de F3/F2 pour soutenir l'équipe de F1, et peut-être même une équipe de WEC. Nous voulons donc faire [de ce lieu] notre plaque tournante pour les courses européennes. Il y a beaucoup de projets intéressants dans ce domaine."

La promotion de jeunes talents américains sera le principal objectif des programmes junior, même s'ils ne seront pas uniquement réservés aux pilotes de nationalité américaine : "Il ne s'agit pas seulement de pilotes américains, mais ce sera une belle échelle pour les pilotes américains", a déclaré Andretti à Motorsport.com. "Nous continuerons à rechercher les meilleurs talents du monde."

Photo by: Andreas Beil

"Mais cela donnera une vraie chance aux pilotes américains, car en général, lorsqu'un Américain vient ici, il n'est pas traité de la même manière. Ici, dans notre équipe, vous serez traité équitablement, tout au long du processus et, en plus, nous serons en mesure de déterminer si le talent est réel ou non. Parce que bien souvent, on ne sait pas : un père peut payer 200 jours de tests et d'autres choses du même genre pour que son fils ait l'air bon ! Ici, nous saurons ce que nous avons."

Dan Towriss, associé chez Andretti Global, prévient toutefois que l'inscription en F2 et en F3 dépendra de l'accession à la Formule 1 : "Ce sera lié à la finalisation de la partie F1 ", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "Mais le développement des pilotes a toujours été la marque de fabrique de Michael, qui est à l'affût de talents."

"C'est quelque chose de très important pour lui, donc quelle que soit la discipline à laquelle nous participerons, il y aura une filière de développement qui formera les pilotes du futur. Nous sommes très enthousiastes à propos des fils [de Dan] Wheldon que nous accompagnons. Et lorsque nous aurons une équipe de F3, le jeune Sebastian sera prêt."

Towriss estime en sus qu'il est logique de faire venir des pilotes américains en Europe au début de leur carrière. "Parfois, les gens pensent : 'Oh, ils veulent juste faire venir des pilotes d'IndyCar'". Je crois qu'il y a des pilotes d'IndyCar talentueux qui pourraient tout à fait franchir le pas dès maintenant. [Mais] nous voulons avoir un cycle de développement avec la F3 et la F2 afin de former des pilotes pour qu'ils montent en grade, en s'assurant que les pilotes américains arrivent au bon moment et qu'ils ont toutes les chances de prétendre à une place en F1."

Avec Adam Cooper