Andretti et Cadillac s'associent pour créer une écurie de Formule 1

Charger le lecteur audio

Andretti Global et General Motors ont décidé d'allier leurs forces pour préparer un projet de nouvelle écurie en Formule 1, qui se ferait via la marque Cadillac. Alors que l'on sait depuis février dernier que l'équipe américaine est candidate à une place supplémentaire sur la grille F1, les réticences n'ont pas permis à ses ambitions de se concrétiser jusqu'à présent. L'objectif est désormais de se donner davantage de chances de réussir et l'annonce intervient trois jours seulement après l'injonction de Mohammed Ben Sulayem à ses équipes de la FIA de travailler sur un appel à candidatures pour de nouvelles écuries en Formule 1.

Ce jeudi, Andretti et General Motors ont dévoilé leur intention en présentant leur projet d'une "écurie 100% américaine", assurant qu'il s'agissait d'une réponse directe à la volonté de la FIA d'étudier prochainement les candidatures. Le président de l'instance internationale a d'ailleurs immédiatement réagi en se disant "impatient de discuter à nouveau" des perspectives futures.

PDG d'Andretti Global, Michael Andretti n'a pas souhaité pour le moment en dire davantage sur l'échéance visée par le nouveau tandem, précisant simplement que cela "dépendrait de l'appel à candidatures, du temps qu'il prend et de là où nous en serons à ce moment-là". L'Américain a ajouté : "Nous serons en piste lorsque ça aura totalement du sens d'y être."

Il faudrait pour ce projet qu'une unité de puissance soit fournie à Andretti et Cadillac, ce que prévoit également le règlement de la Formule 1 si aucun accord n'est trouvé avec un motoriste. Dans l'immédiat, les deux entités se disent prêtes à proposer un soutien technique au constructeur qui leur fournirait un moteur.

Quant à l'écurie née de cette association, elle serait basée outre-Atlantique dans les nouveaux locaux qu'Andretti Global est actuellement en train de construire, dans l'Indiana. L'ouverture du site est prévue en 2025, et dans le cas d'une arrivée en Formule 1, une antenne serait également installée en Europe pour d'évidentes raisons logistiques.

Aucune nouvelle écurie n'est arrivée en Formule 1 depuis l'engagement de Haas en 2016. Néanmoins, plusieurs projets sont évoqués depuis quelques mois, alors que la discipline est devenue de plus en plus attractive. C'est d'ailleurs ce qui a motivé l'introduction dans les derniers Accords Concorde d'une "prime de dilution" de 200 millions de dollars qui pourrait être exigée auprès de tout nouvel entrant afin de dédommager les écuries déjà inscrites et de préserver ainsi la valeur du championnat. Cette somme, Michael Andretti se dit prêt à la payer depuis qu'il a publiquement annoncé son ambition de courir en Formule 1.

Par ailleurs, Andretti cherche à venir en F1 avec Colton Herta, comme cela avait déjà été discuté lors du rachat avorté de Sauber en 2021. Une perspective toujours d'actualité à ce jour selon Michael Andretti, interrogé par Motorsport.com : "On a clairement un plan pour avoir un pilote américain. Je pense que vous savez tous qui est en tête de liste. Nous avons un contrat avec Colton en ce moment en IndyCar. Nous voulons faire cette équipe 100% américaine et avoir un pilote américain dans un baquet".

Avec Luke Smith