Andretti candidat pour une 11e écurie de F1

Charger le lecteur audio

Mario Andretti a révélé que son fils Michael avait déposé une candidature pour créer une écurie de Formule 1 à partir de 2024. C'est par un simple tweet vendredi soir que le Champion du monde 1978 a donné cette information, sans s'épancher sur les détails.

"Michael a postulé auprès de la FIA pour engager une nouvelle écurie de F1 à partir de 2024", a écrit l'Américain. "Sa candidature, Andretti Global, dispose des ressources nécessaires et remplit toutes les conditions. Il attend la décision de la FIA."

Michael Andretti a confirmé à Motorsport.com que ce qu'avait annoncé son père était vrai mais qu'il ne pouvait pas apporter davantage de commentaires à ce stade. L'an dernier, Andretti a mené des discussions avec Alfa Romeo et Sauber pour racheter l'équipe mais s'était finalement heurté au refus de vente de l'actionnaire principal, Finn Rausing.

À l'heure actuelle, sous l'égide des nouveaux Accords Concorde et grâce à l'introduction l'an dernier du plafonnement budgétaire, les dix écuries de Formule 1 existantes sont en bonne santé économique et la valeur de chacune augmente, limitant les bonnes affaires potentielles pour de nouveaux investisseurs.

Andretti semble donc avoir décidé de créer son propre projet en partant d'une feuille blanche. Des sources laissent entendre que des chasseurs de tête ont déjà discuté avec des personnes travaillant en F1 pour qu'elles rejoignent cette nouvelle aventure.

La future écurie Andretti pourrait profiter de l'intérêt en hausse pour la F1 aux États-Unis, boosté par la série Drive to Survive de Netflix ces dernières années, ainsi que de l'arrivée d'un deuxième Grand Prix sur le territoire américain cette année, à Miami. Une troisième épreuve à Las Vegas est souvent évoquée, tandis que la F1 vient également de prolonger son contrat avec le circuit d'Austin pour cinq années supplémentaires.

Ces deux dernières années, plusieurs écuries ont attiré des investisseurs américains, notamment McLaren et Williams, tandis que des géants de la technologie US sont arrivés : Cognizant chez Aston Martin et Oracle chez Red Bull. Figurant parmi les sponsors d'Andretti en IndyCar, Gainbridge a par ailleurs signé pour être sponsor titre du Grand Prix de Miami.

Si Mario Andretti indique que son fils Michael a candidaté auprès de la FIA, aucun processus d'appel à candidatures n'a été ouvert par l'instance dernièrement. On ignore donc quelle sera la procédure autour de ce dossier. Le principal obstacle pour une 11e écurie en F1 est financier puisque la dernière mouture des Accords Concorde précise que tout nouvel entrant doit s'acquitter de la somme de 200 millions de dollars. Une mesure visant à protéger la valeur des dix équipes existantes.

La FIA et la F1 ont également retenu les leçons de l'échec en 2010 des projets HRT, Lotus/Caterham et Virgin/Manor/Marussia. Arrivées simultanément, toutes ces jeunes équipes ont disparu en quelques saisons seulement et la discipline ne souhaite désormais s'ouvrir qu'à des candidats très sérieux et présentant de solides arguments. À ce jour, la dernière écurie arrivée en F1 reste Haas, dont l'engagement remonte à 2016.