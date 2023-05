En rejoignant la F1, Andretti veut s'engager en F2 et en F3

Depuis la création du GP2 et du GP3 en 2005 et 2010 respectivement, devenus depuis lors F2 et F3, jamais une écurie de la catégorie reine du sport automobile ne s'est engagée dans ces compétitions consacrées aux jeunes pilotes… mais Andretti Autosport pourrait devenir l'exception qui confirme la règle.

L'écurie américaine vise une arrivée en Formule 1 pour la saison 2025, soutenue par General Motors via sa marque Cadillac – le géant de l'automobile envisage d'ailleurs de devenir motoriste à l'horizon 2027, même si en attendant, Andretti devrait faire confiance à Honda ou à Renault.

Ayant par ailleurs remporté trois titres consécutifs en Indy Lights (l'échelon inférieur à l'IndyCar) avec Patricio O'Ward, Oliver Askew et Kyle Kirkwood, Andretti a l'intention de suivre le même modèle en Europe.

"Nous établirions un atelier en Angleterre, là où nous allons avoir le bureau d'études de l'écurie de F1", indique Andretti à Racer. "Si le projet F1 se concrétise, je veux faire la Formule 3 et la Formule 2 également. Je veux avoir le contrôle de la formation de nos pilotes, afin de savoir quel genre de matériel ils ont et comment ils sont traités."

"C'est dur de juger les pilotes qui gravissent les échelons là-bas. Car si quelqu'un a un gros chéquier, il est mieux traité qu'un gars plus talentueux, mais ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses dans nos écuries. J'ai donc cet objectif."

En F2 et en F3, la différence se fait notamment au niveau des écuries. Prema Racing et ART Grand Prix ont remporté tous les titres des pilotes depuis que ces championnats ont été rebaptisés en 2017 et 2019 respectivement – neuf au total, seul faisant exception Felipe Drugovich, champion de F2 avec MP Motorsport l'an passé. Andretti ne serait pas forcément à ce niveau mais aurait quoi qu'il en soit tous les éléments en main pour évaluer les performances de ses pilotes.