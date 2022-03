Andretti s'étonne de la négativité autour de sa candidature

Charger le lecteur audio

Andretti a fait part de son intention de participer prochainement au Championnat du monde de Formule 1, déposant officiellement une requête en ce sens auprès de la FIA avec comme objectif d'être sur la grille de départ dès 2024. Michael Andretti, ancien pilote de F1 et à la tête de la firme engagée en IndyCar et en Formule E, espère une réponse le mois prochain pour commencer ses préparatifs.

Toutefois, depuis l'officialisation de cette volonté, si l'enthousiasme a gagné les fans et les observateurs d'une discipline qui n'a plus connu de nouvel arrivant depuis Haas en 2016, certains des acteurs actuels se sont montrés bien moins enjoués. Symbolique de cela, la réaction du directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, lorsqu'il a été interrogé sur le sujet à Barcelone.

"Andretti est un nom, c'est sûr", a déclaré l'Autrichien. "Et le marché américain est important. Mais chaque équipe qui nous rejoint doit être relutive, c'est-à-dire qu'elle doit ajouter de la valeur. Et ce n'est pas seulement en payant 200 millions de dollars de droits d'entrée, mais elle doit démontrer, à mon avis, ce qu'elle peut faire pour les autres équipes, pour la F1 et la FIA. Ce n'est qu'alors que la F1 se développera."

"Nous sommes le pinacle absolu, c'est la Ligue des champions, ou la NFL, et les franchises redistributives ne sont pas l'objectif, ce n'est pas comme ça que ça devrait être, et ce n'est pas l'intention de la F1 et de la FIA non plus. Mais s'il y a une vraie marque qui arrive avec de bonnes personnes, le financement nécessaire – pas seulement les 200 millions, il faut probablement plutôt quelque chose comme un milliard si vous voulez jouer dans ce club directement dès le départ – alors pourquoi pas ?"

Des propos loin de ressembler à des bras grands ouverts mais plutôt à un avertissement, et qui ont été repris par Christian Horner, à la tête de Red Bull. S'exprimant pour Motorsport.com, Michael Andretti n'a pas caché qu'il avait été surpris par le ton général. "Je l'ai été, je l'ai vraiment été", a-t-il déclaré. "Je croyais que ce serait très simple, on fait ça et on y va, mais manifestement rien ne se passe ainsi en Formule 1."

Il a ajouté : "Nous avons déposé une demande d'inscription, et nous avons juste besoin de l'approbation. J'espère que les gens comprendront que nous ne diluons pas [la valeur de la F1]. C'est ce que Toto dit – que nous diluons. Non, ce n'est pas le cas. Tout d'abord, nous apportons 200 millions de dollars, et deuxièmement, nous pensons que nous allons ajouter plus de 100 millions de dollars aux résultats juste ici aux États-Unis, avec tout ce qu'implique le fait d'avoir une équipe américaine et un pilote américain."

Propos recueillis par Charles Bradley