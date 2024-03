Andretti insiste auprès de la F1 avec son projet d'usine

Andretti ne lâche pas le morceau et envoie un nouveau signal aux dirigeants de la Formule 1. Après les images de sa monoplace en soufflerie à Cologne, l'équipe américaine en dit plus de ses futures infrastructures, théoriquement destinées à être la base du projet Andretti Cadillac. Ce dernier, accepté par la FIA, a toutefois été recalé ensuite par le championnat.

Néanmoins, Andretti continue de déployer des efforts et de valoriser sa candidature pour devenir la 11e écurie du plateau dans les années à venir, dans l'espoir notamment d'infléchir cette décision. Les images de synthèse de ce futur site, implanté à Fishers, au nord-est d'Indianapolis, et qui doit être achevé en 2025, doivent agir comme un gage de sérieux supplémentaire.

Pour la construction, l'équipe américaine s'est associée à l'entreprise britannique Ridge, qui a déjà travaillé sur plusieurs usines F1, dont les nouveaux locaux d'Aston Martin au Royaume-Uni. L'usine réunira également les activités IndyCar et IMSA d'Andretti, mais environ la moitié des lieux est prévue pour être consacrée au projet F1, en lien avec une base anglaise située à Silverstone et dédiée à l'aérodynamique, dont l'entreprise a récemment pris possession.

La première phase de construction sera celle du bâtiment principal, avant une autre qui concernera un bâtiment Andretti Experience ouvert au public et abritant un musée et un restaurant. Le terrain est également suffisamment grand pour permettre à l'avenir un projet d'extension.

Le projet d'usine d'Andretti Global à Fishers, dans l'Indiana. Photo de: Andretti

Andretti met parallèlement l'accent sur le bien-être de son personnel et son campus donnera sera ouvert sur des sentiers de randonnées reliés à la réserve naturelle voisine ainsi qu'à un centre de remise en forme.

"Depuis la pose de la première pierre, nous avons pris le temps de véritablement évaluer et approfondir chaque aspect du projet", indique Michael Andretti. "Notre objectif reste de créer un lieu de travail et une culture pour les employés, et un campus qui puisse être une destination pour la communauté, tout en se concentrant sur l'amélioration des performances et des capacités de compétition pour nos équipes de course."

"Les nouveaux plans et la nouvelle orientation permettent d'atteindre tous ces objectifs, et je suis très fier de ce que nous sommes en train de construire. L'Indiana accueille Andretti depuis de nombreuses années et la ville de Fishers s'est montrée très accueillante. Nous sommes ravis de voir que les progrès se poursuivent sur notre campus et nous sommes tous impatients de le rejoindre officiellement."