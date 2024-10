Le projet F1 d'Andretti est toujours sur les rails

Selon les informations de Motorsport.com, la cession des commandes de l'écurie Andretti par Michael Andretti ne signe pas la fin du travail sur une arrivée en Formule 1 à l'horizon 2026, avec un recrutement qui se poursuit dans le but de parvenir à la fabrication d'un châssis dans les prochaines semaines.

Il y a quelques jours, Michael Andretti a annoncé son départ de la tête de l'écurie qui porte son nom et qui est actuellement engagée dans de nombreuses disciplines de sport automobile à travers le monde, dont l'IndyCar ou la Formule E. L'Américain, ancien pilote de F1, a bien tenté d'arriver dans le championnat du monde, d'abord par le truchement d'un rachat de Sauber puis via une candidature à part entière, mais il s'est à chaque fois heurté à un mur.

En octobre 2023, la FIA avait pourtant donné son accord au projet d'arrivée en Formule 1 en retenant la candidature présentée à l'occasion de l'appel d'offres lancé en début d'année passée. Toutefois, c'est la FOM elle-même qui a rejeté cette entrée dans la discipline en raison de doutes sur sa compétitivité ou la valeur ajoutée qu'elle pourrait apporter.

Cette nouvelle a été un coup dur pour Andretti qui s'était déjà installé dans des locaux outre-Manche et avait recruté du personnel. En dépit de cette situation, et d'une volte-face de la part du président de la FIA Mohammed Ben Sulayem sur le dossier, la firme américaine a toujours fait part de sa volonté de poursuivre ce projet, soutenu par General Motors via sa marque Cadillac.

Alors que des rumeurs sont apparues après le départ d'Andretti de la tête de son équipe, des sources ont indiqué à Motorsport.com que celui-ci n'était pas une conséquence de l'échec de l'arrivée en F1 et que le projet est toujours en cours, avec l'espoir d'avoir l'autorisation de courir en 2026.

Afin de se préparer à cette éventualité, le fonctionnement opérationnel reste inchangé. Ainsi, ce sont désormais 260 personnes qui travaillent à plein temps sur le projet, avec un recrutement qui se poursuit. De même, comme le constructeur n'est pas encore limité par les restrictions aérodynamiques réglementaires imposées aux écuries actuelles, le travail continue à un rythme soutenu dans la soufflerie de Cologne.

Dans le même temps, Andretti développe des pièces (comme le nez ou les triangles de suspension) et leur fait passer les crash-tests FIA dans le centre homologué de Cranfield. La structure travaille également sur les systèmes de suspension, de freinage et l'arceau de sécurité. Andretti espère même pouvoir disposer de son premier châssis d'ici janvier, bien avant les constructeurs actuellement impliqués en F1.

Ne reste donc plus qu'à obtenir de la part de la F1 une décision favorable pour arriver en tant que 11e écurie. Le retrait de Michael Andretti, qui a eu maille à partir avec les instances et les directeurs d'écurie actuels, pourrait aider à apaiser les choses et faciliter le travail de son successeur, Dan Towriss.

Avec Ben Hunt