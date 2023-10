Andretti : "Notre voiture sera en soufflerie la semaine prochaine"

Présent dans le paddock d'Austin dans le cadre du Grand Prix des États-Unis, Michael Andretti a fait le point sur l'avancée de son projet d'écurie. Celui-ci a reçu l'aval de la FIA au terme de l'appel à candidatures qu'avait lancé l'instance internationale, mais le feu vert de la Formule 1 manque encore et sera le plus difficile à obtenir compte tenu de la réticence de Liberty Media et des autres équipes sur le volet commercial.

Andretti, qui sera associé à General Motors via Cadillac, continue néanmoins d'afficher une grande confiance pour l'avenir et poursuit ses préparatifs. Ceux-ci vont même passer au stade supérieur dans quelques jours, du côté de Cologne, dans la soufflerie de Toyota.

"Pour le moment, on vise toujours 2025", insiste Michael Andretti au micro de Sky Sports. "Notre voiture sera en soufflerie la semaine prochaine, donc nous avons déjà une monoplace construite aux spécifications 2023. On construit une équipe donc pour le moment c'est 2025, mais ça pourrait être 2026, on verra."

Pour ce qui est du moteur, la piste menant à l'unité de puissance Renault reste d'actualité en dépit de l'option qui a expiré, comme l'a révélé le motoriste français la semaine dernière. "Techniquement, l'accord est échu, mais une fois que nous aurons obtenu l'approbation [par la F1], le problème sera résolu", assure Michael Andretti. "Nous ne sommes pas inquiets à ce sujet."

Côté pilote, la volonté est toujours de faire venir en F1 Colton Herta, qui demeure "en tête de liste" même si Michael Andretti rappelle qu'il devra obtenir suffisamment de points pour la Super Licence grâce à ses résultats en IndyCar. "On a parlé à quelques autres qui remplissent les conditions requises", ajoute l'Américain. "L'objectif est d'avoir au moins un Américain dans une voiture, et un pilote expérimenté dans l'autre pour l'encadrer."

Interrogé sur le dernier obstacle à franchir, à savoir convaincre la Formule 1 et les écuries déjà en place, Michael Andretti estime que cette méfiance à l'égard de son projet est "un mystère" qu'il peine à expliquer. "Ils disent que l'on prend une part du gâteau, mais je pense que l'on espère apporter davantage que ce que l'on va prendre", plaide-t-il encore, assurant que l'accord de la FIA "montre que l'on a le droit d'être sur la grille, et on est enthousiaste à ce sujet".