Motorsport Jobs : trouvez votre job de rêve dans le sport automobile

Motorsport Jobs est un site regroupant toutes sortes d’offres et d’annonces professionnelles internationales recrutant dans tous les secteurs de l'industrie des sports mécaniques. Ingénierie, mécanique, communication ou encore marketing, le sport automobile regorge d’offres professionnelles dans de nombreux domaines, parfois peu connus. Découvrez des exemples de postes dans lesquelles les entreprises investies dans le monde du sport automobile recrutent...

Coordinateur des accréditations pour le championnat du monde de Formule 1

En plein cœur de l’organisation des Grands Prix de F1, ce poste coordonne l’accréditation pour chaque course de Formule 1, au sein d’une équipe prévue à cet effet. Celle-ci s’assure de l’organisation de tous les accès au paddock via la création des pass et gère les différentes invitations en collaboration, notamment, avec les écuries.

Responsable des opérations humaines chez Red Bull

Red Bull cherche ici à promouvoir un job qui veille à soutenir les employés. En relation étroite avec les ressources humaines, le but est de mettre en place des stratégies d’efficacité et des philosophies de soutien des équipes et des membres du Red Bull Technology Group.

Stagiaire en design automobile chez McLaren

Il s’agit ici d’un stage pour les étudiants en design automobile qui pourront profiter de cette opportunité afin de participer à la création et au modeling de futures voitures McLaren tout en développant des compétences et en apprenant le métier aux côtés des designers de vos voitures sportives préférées. Autrement dit, une percée fascinante dans l’univers du design de l’une des plus grandes marques d’hypercars au monde !

Technicien d'assistance événementielle chez Williams Racing

Voici une opportunité de rejoindre l’équipe d’événementiel de l’écurie Williams, responsable de l’organisation et de la construction des événements Williams Racing. Elle participe également à l'entretien et à la vérification du fonctionnement de tous les équipements du garage, à la fois à l'usine Williams et lors d'événements dans le monde entier.

Marketing Manager chez Ford Motor Company

Ce poste vous demandera de développer et mettre en œuvre une stratégie marketing ainsi que de gérer l’image de la marque au sein des différentes disciplines mécaniques (NASCAR/NHRA, etc), tout cela en représentant la Ford Motor Company sur différents événements de sport automobile, sur ou en dehors des circuits.

