Formule 1 GP de São Paulo
Antonelli et Leclerc convoqués chez les commissaires après le GP du Brésil
Kimi Antonelli et Mercedes sont convoqués pour un possible relâché dangereux, tandis que Charles Leclerc et Liam Lawson doivent s'expliquer après leur contact en fin de Grand Prix du Brésil
Ronald Vording
Publié: 8 nov. 2026, 20:00
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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
À l'issue du Grand Prix du Brésil de Formule 1, remporté avec autorité par le champion du monde en titre Lando Norris, plusieurs pilotes doivent encore se présenter devant les commissaires après la course.
Kimi Antonelli et un représentant de Mercedes ont été convoqués devant les commissaires à 16h30, heure locale, pour un possible relâché dangereux. Mercedes a relâché Antonelli alors que le pilote Alpine, Franco Colapinto, arrivait à sa hauteur. L'Argentin doit donc également venir donner sa version des faits.
Même si Antonelli écopait d'une pénalité de 10 secondes, cela ne changerait pas sa position à l'arrivée. Le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1 possède plus de 20 secondes d'avance sur Oscar Piastri, ce qui semble assurer sa cinquième place.
L'Italien a toutefois connu une course difficile à Interlagos, qui avait débuté par une excursion hors piste dans son tour de mise en grille. Plusieurs autres incidents ont suivi au virage 1 pendant la course, après quoi Antonelli a signalé à son ingénieur de course, Peter Bonnington, que quelque chose "n'allait pas" sur sa voiture. À ce moment-là, Mercedes se concentrait toutefois principalement sur les températures des pneus slicks d'Antonelli.
Malgré cette course difficile, Mercedes a décroché le titre constructeurs, le neuvième de son histoire.
Le fait que le titre ait été attribué au Brésil tient en partie au dimanche très compliqué de Ferrari, et la situation pourrait encore empirer pour la Scuderia.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Charles Leclerc a lui aussi été convoqué chez les commissaires, cette fois pour avoir potentiellement provoqué une collision. L'incident s'est produit dans les derniers tours, lorsque Leclerc a touché Liam Lawson juste avant la ligne droite de départ-arrivée en montée.
Dans la salle de repos des pilotes après la course, Max Verstappen a qualifié l'incident de "rubbing is racing", mais les commissaires estiment nécessaire d'examiner les faits plus en détail.
Si Leclerc écopait d'une pénalité, les conséquences seraient plus importantes pour lui que pour Antonelli. Même une pénalité de cinq secondes le ferait reculer derrière le pilote Racing Bulls, puisque l'écart entre les deux hommes à l'arrivée n'était que de 1,816 seconde.
Enfin, Oliver Bearman et Haas doivent également s'expliquer devant les commissaires pour un relâché dangereux, impliquant là encore Leclerc. Le jeune pilote Ferrari, qui court pour l'écurie américaine, a toutefois terminé 17e, déjà loin des points.
Le collège des commissaires est composé ce week-end de Nish Shetty, Loïc Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi et Felipe Maluh.
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