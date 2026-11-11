Formule 1 GP de São Paulo

"Antonelli n'est pas encore Senna, mais il pourrait être un Senninha" – Toto Wolff

Alors que Kimi Antonelli est comparé à Ayrton Senna, Toto Wolff tient à tempérer ces rapprochements.

Benjamin Vinel Federico Faturos

Publié: 11 nov. 2026, 10:43

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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

À ce jour, Ayrton Senna reste le dernier pilote brésilien de Formule 1 à avoir remporté le titre mondial. Mais alors qu'une nouvelle génération de pilotes auriverdes commence enfin à émerger, ce ne sont pas eux qui sont comparés à la légende du pays.

Les performances spectaculaires de Kimi Antonelli cette saison – et, plus superficiellement, ses cheveux bruns bouclés – lui ont valu de nombreux éloges, notamment après avoir remporté cinq Grands Prix consécutifs en début de saison. Seuls neuf autres pilotes ont réalisé une telle série dans l'histoire, et Senna ne figure d'ailleurs pas parmi eux.

La cinquième victoire consécutive d'Antonelli a été obtenue avec un grand chelem maîtrisé au Grand Prix de Monaco, théâtre de la domination absolue de Senna, ce qui a encore renforcé les comparaisons. Le triple champion du monde détient toujours les records de pole positions et de victoires en Principauté, où il était réputé pour ses tours de qualifications fascinants.

"Nous essayons de protéger [Kimi] des sollicitations médiatiques et marketing, afin de le préserver autant que possible", a déclaré le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, la semaine suivante à Barcelone.

"Nous insistons également auprès de nos amis de la presse italienne : s'il vous plaît, ne faites aucune comparaison avec Ayrton Senna ou 'Il Fenomeno'. Je crois que la Gazzetta [dello Sport] a titré sur ses cinq victoires consécutives, ce qui est incroyable pour un jeune homme, mais nous n'avons pas remporté de championnat et il n'a que 19 ans."

Ayrton Senna, Mclaren

Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Antonelli a finalement décroché le titre mondial au Grand Prix du Mexique. Quelques jours plus tard, avant la manche de São Paulo, il a rendu visite à la famille Senna. Il a ensuite disputé la course à Interlagos avec un casque jaune, rappelant celui du pilote pauliste.

"Comparer Kimi à Senna, je veux dire... Je n'ai jamais été très favorable à cette comparaison parce que, comme Frank [Williams] et Ron [Dennis], Senna est un géant de ce sport, aussi bien par la personne qu'il était que par le pilote qu'il était", a ajouté Wolff après le Grand Prix du Brésil.

"Je pense que fixer de tels standards à un pilote de 20 ans représente une pression énorme. C'est pourquoi je ne veux pas les comparer à ce stade. Kimi est Kimi, Senna était Senna."

"Mais c'est touchant de voir à quel point la famille Senna l'accueille chaleureusement. Ils disent que c'est la première fois qu'ils ont l'impression qu'il pourrait y avoir un deuxième Senninha. C'est la première fois que l'on peut se dire : 'D'accord, il lui ressemble un peu'. Mais peut-être qu'à ce stade, c'est un Senninha et pas encore un Senna. Alors laissons le Senninha se développer et devenir un Senna."

Wolff a évoqué Frank Williams et Ron Dennis car le neuvième titre constructeurs de Mercedes lui a permis d'égaler le bilan de Williams en tant que directeur d'équipe. En cumulant les titres pilotes et constructeurs, l'Autrichien en compte désormais 17, autant que Dennis avec McLaren, tandis que Williams en totalise 16.

"Quand j'y pense, ces deux hommes sont des géants de ce sport", a déclaré Wolff. "Je ne joue même pas dans la même galaxie que Frank, qui, après son accident, a été capable d'accomplir de grandes choses."

"De la même manière, Ron est quelqu'un qui regarde toujours vers ceux qui ont été les références dans ce sport, ceux qui ont établi de nouveaux standards. Il souffre probablement lui aussi un peu de ce syndrome de l'attention portée aux moindres détails, avec cette volonté de toujours repérer ce qui ne va pas. Je ne me considérerai donc jamais comme faisant partie de cette catégorie."

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