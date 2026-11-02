Formule 1 GP de Mexico

Antonelli touché par Hamilton et Verstappen : "Je vais faire encadrer cette photo"

Kimi Antonelli a craint de partir à la faute dans le dernier tour du Grand Prix de Mexico, tant il distinguait difficilement la piste. Partager le podium avec Hamilton et Verstappen est un moment qu'il souhaite conserver comme un souvenir tangible.

Ronald Vording

Publié: 2 nov. 2026, 09:40

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Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Le Grand Prix de Mexico 2026 restera dans les livres d'histoire : Kimi Antonelli est devenu le plus jeune champion du monde de tous les temps. Et compte tenu notamment des règles liées à la Super Licence, ce record s'annonce très difficile à battre.

Après son impressionnante performance à Austin, Antonelli savait déjà que le titre ne serait pratiquement qu'une formalité. Mais il a refusé de considérer les choses de cette manière. Le jeune Italien a même reconnu après la course que la pression avait davantage pesé sur lui ce week-end qu'à Austin.

"À Austin, j'étais beaucoup plus agressif, beaucoup plus dans l'instant présent, alors qu'ici, au Mexique, j'étais un peu plus tendu en qualifications. Et je n'étais pas non plus aussi intense dans ma manière de piloter. De ce côté-là, ça n'a vraiment pas été facile. Mais maintenant, nous avons enfin décroché le titre et nous pouvons profiter du reste de la saison."

Antonelli a expliqué que cette nervosité l'avait également accompagné en course, même s'il avait progressivement réussi à s'en libérer.

"Au départ, j'ai été très prudent et j'ai laissé beaucoup d'espace. J'ai probablement joué la sécurité au maximum. Mais ensuite, j'ai vu que j'avais le rythme, surtout lors du premier relais. Je savais que nous serions dans le coup parce que notre rythme était très bon avec des pneus usés. Mais ensuite, évidemment, avec le drapeau rouge, tout est en quelque sorte revenu à zéro."

C'est précisément à ce moment-là qu'Antonelli a changé d'état d'esprit et décidé de mettre de côté toute prudence, ce qui l'a conduit à réaliser un dépassement particulièrement impressionnant sur Charles Leclerc.

"À ce moment-là, je me suis dit : 'Vous savez quoi ? Je vais simplement prendre davantage de risques.' J'ai eu l'occasion de gagner quelques places et cette manœuvre sur Charles a été cruciale pour monter sur le podium."

"Ensuite, j'ai essayé de rester au contact jusqu'à la fin et ce dernier relais était très amusant. Je crois que nous étions tous les trois à moins de deux secondes les uns des autres et que nous attaquions tous à fond. Il était simplement difficile de dépasser, mais l'intensité était élevée et c'était plaisant."

Kimi Antonelli est le champion du monde 2026.

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Antonelli a finalement terminé à quatre secondes du vainqueur, Max Verstappen. En réponse à une question de Motorsport.com, il a révélé que cet écart s'expliquait entièrement par l'émotion qui l'a submergé dans le dernier tour.

"Dans le dernier tour, j'ai simplement levé le pied parce que je ne voyais plus du tout la piste. J'étais submergé par l'émotion et je me suis dit : 'Je vais lever le pied, sinon je vais finir dans le mur !' L'essentiel était de ramener la voiture à l'arrivée", a expliqué le nouveau champion du monde.

"J'étais déjà en larmes. Je n'arrivais plus à voir clairement devant moi. Avec toutes ces larmes, je distinguais plus ou moins deux Ferrari, alors c'était très spécial. Beaucoup de souvenirs me sont revenus à l'esprit à ce moment-là, tous ceux accumulés depuis le karting jusqu'à aujourd'hui."

"C'était un dernier tour très spécial et, lorsque j'ai franchi la ligne, j'ai tout laissé sortir parce que je venais de réaliser l'un de mes plus grands rêves. C'était très spécial."

Le qualificatif "spécial" s'applique également à ce qui a suivi. Dans le Foro Sol, la partie du stadium de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, Antonelli a retrouvé ses parents, qui avaient fait spécialement le déplacement pour assister à la course dimanche. Il a ensuite partagé le podium avec deux des plus grands pilotes de l'histoire de la F1 : Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Pour Antonelli, il était difficile d'imaginer une meilleure manière de décrocher son premier titre mondial. Il garde notamment un souvenir particulier du moment où les deux multiples champions du monde l'ont porté sur leurs épaules.

"Je vais faire encadrer cette photo et l'accrocher chez moi, parce que c'est un moment incroyable", a déclaré le pilote Mercedes.

"Et puis, voir autant de respect de la part de deux pilotes incroyables qui ont marqué l'histoire de ce sport, c'est vraiment spécial. C'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire et dont je me souviendrai toujours. Je vais certainement faire encadrer cette photo et l'accrocher au mur chez moi, pour pouvoir bien la voir chaque fois que j'entrerai."

Kimi Antonelli avait de quoi être ému à Mexico !

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Lorsque le DJ a pris le relais à la fin de la cérémonie du podium, un autre moment chargé d'émotion a suivi pour le nouveau champion du monde. Avec "Nessun Dorma" et "Sarà, perché ti amo", deux chansons italiennes qui ont fait monter encore davantage les larmes aux yeux d'Antonelli.

"Oui, la première chanson m'a beaucoup ému parce que c'était une chanson que mon grand-père écoutait toujours. C'était donc très spécial de l'entendre. Et je pense qu'il... je pense qu'il serait très fier", a confié Antonelli.

Alors qu'il prononçait ces mots, les larmes ont de nouveau commencé à couler, lui valant les applaudissements des journalistes présents.

"Oh là là, j'ai beaucoup trop pleuré aujourd'hui, mais ce n'est pas grave !", a poursuivi Antonelli avec le sourire. "Oui, j'ai simplement été très ému en pensant à mon grand-père, et j'étais aussi très heureux pour lui."

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