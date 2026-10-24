Résumé de qualifications

Formule 1 GP des États-Unis

Antonelli en pole à Austin, Russell seulement sixième

Kimi Antonelli (Mercedes) a décroché la pole position du Grand Prix des États-Unis, à Austin.

Filip Cleeren

Mis à jour: 24 oct. 2026, 22:14

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Photo de : Chris Graythen / Getty Images

Le leader du championnat, Kimi Antonelli, a décroché sa septième pole position de la saison 2026 au Grand Prix des États-Unis de F1, en devançant Max Verstappen à l'issue d'une séance de qualifications extrêmement serrée sur le Circuit des Amériques, à Austin.

Antonelli a décroché la pole dès sa première tentative en Q3, avec un tour en 1'34"035, devançant d'environ deux dixièmes les deux pilotes Red Bull, Verstappen et Isack Hadjar. Peu de favoris sont parvenus à améliorer leur chrono lors de leur ultime tentative.

Il s'agit de la première pole position d'Antonelli depuis la pause estivale. L'Italien a ainsi privé Verstappen d'une troisième pole consécutive, mettant fin à la tendance observée depuis le début du week-end, durant lequel le Néerlandais et les deux Ferrari semblaient disposer d'un léger avantage sur Mercedes sur ce circuit exigeant de 5,5 km.

Après avoir dominé les trois séances d'essais libres et signé le meilleur temps de la Q2, Charles Leclerc a dû se contenter de la quatrième place au moment décisif. Son coéquipier Lewis Hamilton a terminé sixième, tout en faisant part de son incompréhension face à la disparition de l'avantage de Ferrari.

George Russell a signé une décevante sixième place, devant les deux pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris. Ce dernier a perdu deux positions après l'annulation de son dernier tour pour non-respect des limites de piste. De leur côté, Arvid Lindblad et Liam Lawson, chez Racing Bulls, ont contribué à renforcer les chances de leur équipe de conserver la cinquième place du championnat des constructeurs.

Lindblad étant pénalisé de cinq places sur la grille pour avoir utilisé un nouveau moteur thermique, Lawson a choisi de ne pas participer à la Q3 afin de limiter les conséquences pour son coéquipier. Le Néo-Zélandais s'élancera finalement neuvième, tandis que Lindblad prendra le départ depuis la 14e place.

Leclerc avait signé le meilleur temps de la Q2 en 1'34"198 lors de sa deuxième tentative, devançant les deux Mercedes d'Antonelli et Russell, ainsi que Verstappen, qui avait établi le premier temps de référence.

La lutte pour les dernières places en Q3 a notamment opposé Piastri, qui n'était pas parvenu à boucler un bon premier tour. Après avoir provisoirement occupé la dixième place, l'Australien a dû retenter sa chance pour remonter au sixième rang. Les deux pilotes Racing Bulls, Lindblad et Lawson, ont également progressé dans les derniers instants pour intégrer le top 10, au terme d'une fin de segment spectaculaire qui a éliminé les Alpine et les Audi.

Pierre Gasly a été le premier pilote éliminé, à seulement 0"022 de la limite qualificative, devant Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. Franco Colapinto, Fernando Alonso et Oliver Bearman ont également été éliminés. Le pilote Haas avait pourtant réalisé un tour suffisamment rapide pour se classer 13e, mais son chrono a été annulé pour non-respect des limites de piste au virage 11.

Bortoleto doit de toute façon s'élancer depuis le fond de la grille après avoir utilisé une nouvelle unité de puissance Audi. Le Brésilien a néanmoins atteint la Q2 dans l'espoir d'offrir une aspiration précieuse à son coéquipier Hülkenberg dans la longue ligne droite du Circuit des Amériques. Colapinto écopera quant à lui d'une pénalité de dix places sur la grille pour l'installation de nouveaux composants électroniques de contrôle moteur. Il rejoindra donc Bortoleto sur la dernière ligne dimanche.

Norris a dominé une Q1 très disputée grâce à un tour en 1'35"029. Le champion du monde en titre a effectué deux tentatives pour assurer sa place, devançant les quatre pilotes Ferrari et Red Bull.

Derrière eux, les deux Mercedes d'Antonelli et Russell, ainsi que la seconde McLaren de Piastri, ont toutes franchi ce premier obstacle avec un train de pneus mediums, préservant ainsi un train de pneus tendres.

Fernando Alonso a signé un solide 1'36"240, suffisant pour accéder à la Q2 en 16e position, aux dépens du pilote Haas Esteban Ocon et de son coéquipier chez Aston Martin, Lance Stroll, qui s'est plaint d'un manque d'adhérence à l'arrière.

Les progrès d'Aston Martin ont relégué Williams au rang d'équipe la plus lente du plateau, hors Cadillac, nouvelle venue en F1. Carlos Sainz a devancé Alex Albon, frustré par sa 19e place, tandis que Sergio Pérez a une nouvelle fois pris le dessus sur son coéquipier chez Cadillac, Valtteri Bottas.

Q1

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

1'35.029

S 208.849 2 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.171

1'35.200

0.171 S 208.474 3 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.186

1'35.215

0.015 S 208.441 4 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

+0.257

1'35.286

0.071 S 208.286 5 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.326

1'35.355

0.069 S 208.135 6 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.361

1'35.390

0.035 M 208.059 7 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.603

1'35.632

0.242 S 207.533 8 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 3

+0.633

1'35.662

0.030 S 207.467 9 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.675

1'35.704

0.042 S 207.376 10 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.701

1'35.730

0.026 M 207.320 11 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+0.726

1'35.755

0.025 S 207.266 12 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.813

1'35.842

0.087 M 207.078 13 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.869

1'35.898

0.056 S 206.957 14 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.940

1'35.969

0.071 S 206.804 15 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 9

+1.146

1'36.175

0.206 S 206.361 16 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+1.211

1'36.240

0.065 S 206.221 17 E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 9

+1.502

1'36.531

0.291 S 205.600 18 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 9

+1.648

1'36.677

0.146 S 205.289 19 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.741

1'36.770

0.093 S 205.092 20 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.938

1'36.967

0.197 S 204.675 21 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+2.404

1'37.433

0.466 S 203.696 22 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+2.494

1'37.523

0.090 S 203.508 Voir les résultats complets

Q2

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

1'34.198

S 210.692 2 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.080

1'34.278

0.080 S 210.513 3 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.107

1'34.305

0.027 S 210.453 4 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.273

1'34.471

0.166 S 210.083 5 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.341

1'34.539

0.068 S 209.932 6 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.620

1'34.818

0.279 S 209.314 7 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 8

+0.635

1'34.833

0.015 S 209.281 8 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.689

1'34.887

0.054 S 209.162 9 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.752

1'34.950

0.063 S 209.023 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.860

1'35.058

0.108 S 208.786 11 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.882

1'35.080

0.022 S 208.737 12 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.960

1'35.158

0.078 S 208.566 13 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+1.493

1'35.691

0.533 S 207.405 14 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.524

1'35.722

0.031 S 207.337 15 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 15

+1.620

1'35.818

0.096 S 207.130 16 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 15

+1.833

1'36.031

0.213 S 206.670 Voir les résultats complets

Q3

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

1'34.035

S 211.057 2 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.179

1'34.214

0.179 S 210.656 3 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.215

1'34.250

0.036 S 210.576 4 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.232

1'34.267

0.017 S 210.538 5 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.276

1'34.311

0.044 S 210.439 6 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.441

1'34.476

0.165 S 210.072 7 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.768

1'34.803

0.327 S 209.347 8 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+1.014

1'35.049

0.246 S 208.805 9 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+2.014

1'36.049

1.000 S 206.632 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

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