Résumé de course

Formule 1 GP du Qatar

Antonelli vainqueur en champion à Losail, Russell encore maudit

Kimi Antonelli a décroché sa 10e victoire de la saison 2026 de F1 au Qatar, où George Russell a été handicapé par des dégâts sur sa Mercedes.

Filip Cleeren

Publié: 29 nov. 2026, 17:39

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Photo de : Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Le futur champion du monde Kimi Antonelli a remporté sa 10e victoire de la saison en Formule 1 au Qatar, devançant son coéquipier chez Mercedes, George Russell, diminué par des dégâts sur sa monoplace. Max Verstappen a quant à lui assuré la deuxième place du championnat.

Antonelli a dépassé Russell lors de la dernière salve d'arrêts aux stands, alors que le Britannique souffrait de dégâts apparus en début de course. Oscar Piastri, chez McLaren, a complété le podium.

Auteur de la pole position, Russell a facilement contenu Antonelli au départ, tandis que Lando Norris a complètement manqué le sien depuis la troisième place. Le champion du monde en titre a perdu trois positions, dépassé par Piastri ainsi que par les deux pilotes Red Bull, Isack Hadjar et Max Verstappen.

Derrière eux, Arvid Lindblad est parti en glissade hors de la piste depuis la septième place. Il a miraculeusement évité d'embarquer d'autres pilotes du milieu de peloton en revenant en piste. Lewis Hamilton en a profité pour passer septième, après avoir également dépassé son coéquipier Charles Leclerc.

Antonelli a rapidement commencé à mettre Russell sous pression. Ce dernier avait signalé qu'il devait particulièrement solliciter ses pneus dans les nombreux virages rapides de Lusail. Le futur champion du monde 2026 a tenté une première attaque au quatrième tour, au virage 2, avant de plonger à nouveau à l'intérieur dans le virage 4. Russell a progressivement refermé la porte, obligeant Antonelli à éviter le contact.

Cette agressivité dépassait manifestement ce que Mercedes avait convenu avant la course, l'équipe souhaitant s'assurer que Russell termine au moins troisième du championnat.

"Eh bien, c'est un peu différent de ce qu'on s'est dit lors de la réunion de ce matin, mais dites-moi comment vous voulez que je coure", a lancé Russell avec ironie à la radio.

"George, ça suffit avec les batailles en piste", a sèchement rappelé Toto Wolff, dans le rôle du directeur d'école, sur les ondes de Mercedes. Il a répété le même message à Antonelli.

Leur duel interne les a brièvement empêchés de creuser un écart plus important sur Piastri, mais la domination de Mercedes était telle qu'ils avaient déjà pris trois secondes d'avance au terme des trois premiers tours. Les esprits se sont calmés après cet échange et les deux pilotes ont pu creuser un écart plus confortable.

Derrière Piastri, Hadjar et Verstappen ont échangé leurs positions alors que le Français avait endommagé son aileron. Les tours suivants ont montré que ces dégâts ne constituaient pas une raison suffisante pour imposer des consignes d'équipe : Verstappen a immédiatement roulé une seconde plus vite au tour, tandis que le jeune pilote a fini par céder face à Norris au 11e tour.

Lors d'une brève intervention de la Virtual Safety Car au 11e tour, destinée à nettoyer la piste après la sortie spectaculaire de Lindblad, les leaders ont profité du ralentissement pour effectuer un premier arrêt aux stands à moindre coût. Russell et Antonelli sont passés aux pneus durs. L'arrêt simultané des deux Mercedes a coûté quelques secondes à Antonelli, mais il a conservé juste assez d'avance pour ressortir devant Piastri et occuper virtuellement la deuxième place.

Les Ferrari ont décidé de rester en piste. Mais au retour du drapeau vert, Leclerc a surpris Hamilton, qui ne s'attendait pas à la reprise de la course et se plaignait du manque d'informations sur son tableau de bord. Leclerc et un Hamilton furieux se sont ainsi retrouvés premier et deuxième, juste devant Russell, qui sortait de la voie des stands.

Liam Lawson et Oliver Bearman figuraient parmi les pilotes du milieu de peloton à rester en piste. Antonelli et Piastri se sont retrouvés dans le trafic, aux sixième et septième places, tandis que les deux Alpine se sont momentanément intercalées devant Verstappen, neuvième.

Compte tenu de l'importante dégradation des pneus, Russell disposait d'un rythme largement suffisant pour compenser le manque d'occasions de dépassement à Doha. Il n'a eu aucun mal à se défaire de Hamilton pour prendre la deuxième place, puis de Leclerc pour s'emparer de la tête au 14e tour.

Antonelli a connu un scénario similaire : il a rapidement dépassé Bearman puis Lawson pour s'emparer de la quatrième place, à environ six secondes des Ferrari et huit secondes de Russell, alors leader. Piastri et Verstappen ont suivi l'Italien pour prendre les cinquième et sixième places.

Leclerc a été rappelé aux stands au 16e tour pour son premier des deux arrêts de la journée. Mais un changement catastrophique de son pneu avant droit lui a coûté près de 10 secondes et l'a relégué au 10e rang.

En tête, Russell a commencé à manquer de rythme, probablement en raison de dégâts aérodynamiques. Son avance sur Antonelli s'est progressivement réduite à l'approche de la mi-course. Mercedes a de nouveau rappelé à l'Italien de "rester correct" dans ses duels avec son coéquipier.

Troisième, Piastri ne pouvait suivre le rythme des deux Mercedes. Il a rapidement accusé plus de 10 secondes de retard, tout en conservant une avance sur Verstappen et Norris. Les Flèches d'argent confirmaient ainsi leur domination affichée en qualifications. Hamilton suivait à 12 secondes supplémentaires de Norris, tandis que Hadjar, diminué par les dégâts sur sa Red Bull, s'intercalait entre les deux Ferrari.

Pirelli ayant imposé une durée maximale de 27 tours par relais pour prévenir les risques de crevaison, la deuxième fenêtre d'arrêts aux stands s'est ouverte à la fin du 30e tour, sur les 57 que comptait la course. Russell a demandé à son équipe de le faire rentrer pour réparer les dégâts sur sa monoplace, avant de revenir sur cette stratégie, estimant pouvoir contenir son coéquipier en piste.

Antonelli a effectivement exercé moins de pression que dans les premiers tours, mais Mercedes lui avait également indiqué que Russell aurait besoin de trois secondes supplémentaires lors de son dernier arrêt pour retirer des débris aérodynamiques. L'Italien n'avait donc plus qu'à patienter.

Russell s'est arrêté au 35e tour. Antonelli a réagi lors de la boucle suivante et est ressorti avec huit secondes d'avance nette sur son coéquipier.

Norris a brièvement hérité de la tête, mais il a effectué son deuxième arrêt au 39e tour. Il est ressorti cinquième, derrière Antonelli, Russell, Piastri et Verstappen.

Les dégâts de Russell s'étant révélés plus importants que prévu, Antonelli a confortablement creusé l'écart. "Dites-moi si vous voulez que je le laisse passer à la fin", a proposé l'Italien alors que Russell accusait déjà 16 secondes de retard. Mercedes a apprécié l'intention, mais n'a pas jugé cette option réaliste ni souhaitable. Antonelli a donc décroché son 10e trophée de vainqueur de la saison 2026 avec une avance considérable de 31 secondes sur Russell.

Grâce à ses pneus médiums plus rapides, Piastri a résisté à Verstappen pour conserver la dernière place sur le podium. Le Néerlandais a toutefois obtenu un résultat suffisant pour assurer la deuxième place du championnat à une manche de la fin.

Norris a terminé cinquième, avec une large avance sur les deux Ferrari. Hamilton et Leclerc ont franchi la ligne d'arrivée aux sixième et septième places. Le Monégasque était plus rapide dans les derniers tours, mais il a reçu l'ordre de conserver sa position. Il s'agissait probablement d'un geste envers Hamilton, compte tenu de ses problèmes de tableau de bord, même si les plus sceptiques y verront aussi une conséquence du coûteux accrochage entre Leclerc et Hamilton à Las Vegas, qui avait secoué Ferrari.

Au terme d'une longue soirée au volant d'une Red Bull endommagée, Hadjar a rallié l'arrivée au huitième rang. Lawson et Gabriel Bortoleto, chez Audi, ont inscrit les derniers points, aux neuvième et dixième places.

Lindblad a abandonné prématurément en raison des dégâts sur le fond plat subis lors de sa sortie de piste dans le premier tour. Les deux pilotes Aston Martin, Lance Stroll et Fernando Alonso, n'ont pas non plus vu l'arrivée, contraints à l'abandon en cours de course.

Course

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Constructeur Moteur 1

K. Antonelli Mercedes

12 57

-

2 25 Mercedes Mercedes 2

G. Russell Mercedes

63 57

+31.476

31.476

31.476 2 18 Mercedes Mercedes 3

O. Piastri McLaren

81 57

+33.017

33.017

1.541 2 15 McLaren Mercedes 4

M. Verstappen Red Bull

3 57

+34.254

34.254

1.237 2 12 Red Bull Red Bull 5

L. Norris McLaren

1 57

+39.131

39.131

4.877 2 10 McLaren Mercedes 6

L. Hamilton Ferrari

44 57

+57.518

57.518

18.387 2 8 Ferrari Ferrari 7

C. Leclerc Ferrari

16 57

+58.001

58.001

0.483 2 6 Ferrari Ferrari 8

I. Hadjar Red Bull

6 57

+59.323

59.323

1.322 2 4 Red Bull Red Bull 9

L. Lawson Racing Bulls

30 56

1 lap

2 2 RB Red Bull 10

G. Bortoleto Audi

5 56

1 lap

2 1 Audi Audi 11

O. Bearman Haas

87 56

1 lap

2 Haas Ferrari 12

N. Hülkenberg Audi

27 56

1 lap

2 Audi Audi 13

F. Colapinto Alpine

43 56

1 lap

2 Alpine Mercedes 14

P. Gasly Alpine

10 56

1 lap

2 Alpine Mercedes 15

C. Sainz Jr Williams

55 56

1 lap

2 Williams Mercedes 16

R. Câmara Haas

51 56

1 lap

2 Haas Ferrari 17

A. Albon Williams

23 55

2 laps

2 Williams Mercedes 18

S. Pérez Cadillac

11 55

2 laps

2 Cadillac Ferrari 19

V. Bottas Cadillac

77 54

3 laps

2 Cadillac Ferrari dnf

F. Alonso Aston Martin

14 34

23 laps

2 Abandon Aston Martin Honda dnf

L. Stroll Aston Martin

18 25

32 laps

3 Abandon Aston Martin Honda dnf

A. Lindblad Racing Bulls

41 12

45 laps

1 Abandon RB Red Bull Voir les résultats complets

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