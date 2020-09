Giovinazzi sur son avenir : "Je suis là grâce à mon talent"

Robert Shwartzman, Callum Ilott, Mick Schumacher. Autant de protégés de Ferrari qui sont actuellement dans le top 4 du championnat de Formule 2 et auront de légitimes espoirs d'une titularisation en 2021 chez Alfa Romeo, où la Scuderia peut placer l'un de ses poulains. Pour l'instant, c'est Antonio Giovinazzi qui en profite, et l'amélioration de ses performances lui donne du baume au cœur.

Outrageusement dominé par Kimi Räikkönen au début de la saison 2019, Giovinazzi a bien redressé la barre depuis lors. Jusqu'à la trêve estivale l'an passé, le Champion du monde 2007 avait infligé un 8-4 à son coéquipier, marquant surtout 31 points quand l'Italien n'en avait qu'un au compteur. Mais par la suite, Giovinazzi s'est montré plus rapide dix fois en 16 séances qualificatives et a engrangé 15 unités face aux 12 de Räikkönen. Compte tenu de ces résultats, il est confiant pour l'avenir.

"Vous savez, je suis arrivé en Formule 1 sans grands noms ou gros sponsors derrière moi, simplement grâce à mes résultats et évidemment à mon talent", souligne Giovinazzi, qui n'a longtemps pu compter que sur le soutien de Jagonya Ayam, franchise indonésienne de KFC, dirigée par Ricardo Gelael – père de Sean Gelael, dont Giovinazzi est proche.

"Je sais donc que la Formule 1 est très relevée : il faut toujours être en bonne forme. À chaque week-end de course. Et je sais aussi – je le dis souvent – qu'on peut être un très mauvais pilote une semaine, et la semaine suivante, quelques jours plus tard seulement, on peut être un héros. De mon côté, je sais que si je continue à faire ce que je fais, à être rapide et à essayer de marquer les points pour l'équipe, personne ne pourra prendre mon baquet l'an prochain. On verra ce qui se passera, mais je suis assez sûr de ce que je dois faire. Simplement, être rapide et régulier."

L'avenir de Giovinazzi dépendra probablement de celui de Kimi Räikkönen, qui pourrait prendre sa retraite à la fin de l'année. Räikkönen va bientôt fêter son 41e anniversaire mais de son point de vue, ça ne change pas grand-chose.

"Je pense que tant qu'on se sent capable de faire ce qui est attendu de soi, [l'âge] n'est qu'un nombre", déclarait-il plus tôt dans la saison. "Si l'on commence à sentir que les choses arrivent un peu trop vite – ça viendra forcément un jour ou l'autre – alors il est impossible de revenir en arrière. Mais franchement, mes sensations n'ont pas grandement évolué ces dernières années."

