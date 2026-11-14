Formule 1 GP d'Italie

L'appel d'Audi contre la décision sur Tsunoda à Monza bientôt examiné

La Cour d'appel internationale de la FIA se penchera avant fin novembre sur le recours de l'écurie allemande contre la décision des commissaires du Grand Prix d'Italie 2026 de ne pas pénaliser Yuki Tsunoda.

Rédaction Motorsport.com

Publié: 14 nov. 2026, 10:47

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La date est désormais connue. La Cour d'appel internationale de la FIA examinera le mercredi 25 novembre, à Paris, l'appel déposé par Audi contre la décision des commissaires du Grand Prix d'Italie 2026 de ne pas sanctionner Yuki Tsunoda.

Pour rappel, l'affaire remonte au second départ de l'épreuve de Monza, le 6 septembre dernier. Après le drapeau rouge provoqué par l'accident de Charles Leclerc, la procédure de départ avait été interrompue et la direction de course avait ordonné un tour de formation supplémentaire.

Cette décision faisait suite à la position de Yuki Tsunoda sur la grille. Le pilote japonais, alors au volant de la Racing Bulls, avait hésité sur l'emplacement qu'il devait occuper avant de finalement se placer au bon endroit mais un peu en travers. Le directeur de course avait alors estimé nécessaire d'interrompre la procédure et de demander un tour supplémentaire.

Une enquête avait alors été ouverte pour déterminer si Tsunoda avait provoqué ce tour de formation supplémentaire, ce qui aurait constitué une infraction à l'article B5.9.4 du règlement sportif de la Formule 1 2026.

Celui-ci prévoit que tout pilote à l'origine d'un tour de formation supplémentaire doit, s'il est en mesure de participer à celui-ci, rejoindre la voie des stands à son terme et prendre le départ depuis cet endroit. En cas de non-respect de cette disposition, une pénalité de stop-and-go doit être infligée.

Les commissaires avaient choisi de ne pas sanctionner Tsunoda

Un point est en jeu pour Audi...

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

À l'issue de leur enquête, les commissaires avaient décidé de ne prendre aucune mesure supplémentaire à l'encontre du Japonais. S'appuyant notamment sur les arguments de Racing Bulls, ils avaient considéré que le placement de Tsunoda sur la grille était correct et n'avait pas eu d'incidence sur les autres concurrents.

Selon leur interprétation, le tour de formation supplémentaire avait été ordonné parce que le directeur de course était mal à l'aise face à la situation, et non parce que le pilote avait commis une infraction.

Audi, dont le pilote Gabriel Bortoleto avait terminé 11e à Monza, juste derrière Tsunoda, avait immédiatement fait part de son désaccord. Le Japonais avait ainsi conservé la 10e place et le dernier point attribué lors de cette course. Après avoir dans un premier temps déposé une notification d'intention de faire appel, l'écurie allemande avait officiellement confirmé son recours le 9 septembre, dans le délai réglementaire de 96 heures.

Audi estime que le règlement ne laisse aucune marge d'interprétation sur les conséquences d'un tour de formation supplémentaire provoqué par un pilote : Tsunoda aurait selon l'écurie dû être contraint de prendre le départ depuis la voie des stands. L'équipe conteste ainsi la décision des commissaires de ne pas lui avoir infligé la pénalité prévue par le règlement.

Une audience à Paris

La FIA a confirmé que l'affaire, référencée ICA-2026-14, serait examinée à partir de 9h00 le mercredi 25 novembre 2026, au siège de l'instance, place de la Concorde à Paris.

L'audience se tiendra à huis clos, conformément à la décision du panel de juges et à la demande de la FIA, pour des raisons de confidentialité. Les médias et le public ne seront donc pas autorisés à y assister, seuls les participants habilités pouvant être présents.

La décision de la Cour d'appel internationale sera publiée "dès que possible" après l'audience. Elle devra déterminer si les commissaires du Grand Prix d'Italie ont correctement appliqué le règlement en choisissant de ne pas sanctionner Yuki Tsunoda.

Selon la décision, Audi pourrait éventuellement récupérer le point de la dixième place, avec une incidence importante dans la lutte pour la septième place du championnat constructeurs, où seulement trois longueurs séparent l'écurie allemande de Haas.

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