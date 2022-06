Apple, Brad Pitt, Lewis Hamilton : les infos sur le futur film F1

Charger le lecteur audio

En fin d'année passée, nous apprenions qu'Apple était en négociations afin d'acquérir les droits d'un film sur la Formule 1 dans lequel jouerait Brad Pitt. L'accord est désormais scellé.

Non seulement l'acteur y jouera un rôle, mais il sera également producteur (via sa société Plan B Entertainment) aux côtés du septuple Champion du monde Lewis Hamilton et du réalisateur de Top Gun : Maverick, Joseph Kosinski, qui triomphe actuellement au cinéma. Pour rappel, le scénario de ce long métrage pour le moment sans titre devrait tourner autour d'un pilote vétéran, a priori incarné par Pitt, qui sortirait de sa retraite pour devenir le mentor d'un jeune pilote, tout en saisissant sa dernière opportunité de triompher en piste.

Fort du succès de la suite de Top Gun, Kosinski retrouvera dans ce projet son scénariste Ehren Kruger et ses producteurs Chad Oman et Jerry Bruckheimer, avec l'ambition de filmer les courses au maximum dans des conditions réelles afin d'y immerger le spectateur, comme pour le film avec Tom Cruise. Apple souhaiterait de son côté faire de la sortie de ce futur film un véritable événement, en proposant selon The Hollywood Reporter une sortie en salle dans le monde avant une sortie en streaming sur sa plateforme Apple TV+.

La firme compte pour ce faire sur le succès grandissant de la Formule 1 et son regain de popularité dans le monde afin d'attirer un public important, tout comme sur le fait de voir son projet porté par une star internationale telle que Brad Pitt et un sportif de renommée mondiale comme Lewis Hamilton. Ce dernier a rencontré Kosinski via Tom Cruise l'an passé, mais il est à ce stade difficile de savoir jusqu'où ira son implication dans la production.

L'accord autour de ce projet situerait son budget autour des 150 millions de dollars (environ 140 millions d'euros au taux de change actuel). Et il fait partie d'un package avec un autre projet de film également porté par Brad Pitt, à savoir un thriller dont le réalisateur serait Jon Watts et où Pitt retrouverait George Clooney, avec qui il a notamment joué dans la saga Ocean's.