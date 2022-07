L'Arabie saoudite devient un actionnaire majeur d'Aston Martin

Charger le lecteur audio

Aston Martin s'apprête à bénéficier d'un coup de fouet financier grâce à un nouvel investissement provenant d'Arabie saoudite. Son grand patron Lawrence Stroll parle d'un apport qui "change la donne", alors qu'Aston Martin Lagonda a été frappé l'an passé par de fortes secousses financières, des dettes et un cours en chute libre de son action.

En mai dernier, le PDG Tobias Moers – qui avait été débauché chez AMG par Lawrence Stroll – a été remplacé par Amedeo Felisa, ancien dirigeant de chez Ferrari. Aujourd'hui, le constructeur britannique annonce un nouveau "financement par capitaux propres et investissement stratégique" grâce à l'implication du Fonds d'investissement public saoudien (PIF).

Le PIF est propriétaire de la compagnie pétrolière Aramco, qui est depuis cette année le sponsor titre d'Aston Martin en Formule 1. Ce programme directement rattaché à l'économie du royaume d'Arabie saoudite participe notamment au financement de nombreuses entreprises de renommée internationale telles que Boeing, Disney, CitiCorp, Facebook, BP, Marriott, Uber, Tesla, Nintendo ou encore TotalEnergies. En juillet 2021, le PIF est aussi devenu l'un des investisseurs majeurs du McLaren Group, dans le cadre de la restructuration financière du constructeur de Woking. Il détient également le club de football anglais de Newcastle United et la controversée LIV Golf.

Le Fonds d'investissement public saoudien devient, avec cette nouvelle opération, le deuxième actionnaire le plus important d'Aston Martin Lagonda, à hauteur de 17%. Le consortium Yew Tree constitué par Lawrence Stroll détient 18,3% et Mercedes-Benz conserve 9,7% des parts, les deux entités réduisant ainsi leur participation qui était auparavant de 22% et 11,7%. Les deux actionnaires ont toutefois réinvesti, portant à 770 millions d'euros l'apport cumulé avec le PIF.

"Globalement, c'est un événement qui change la donne pour Aston Martin, soutenant la concrétisation de nos projets stratégiques et l'accélération de notre potentiel de croissance à long terme", commente Lawrence Stroll. "Il transforme notre bilan, nos liquidités et notre flux de trésorerie tout en clarifiant notre chemin pour être durablement dans le positif pour ce qui est de la trésorerie disponible et créer une valeur significative pour les actionnaires. Avec la nouvelle équipe dirigeante en place, menée par Amedeo Felisa, nous avons les bonnes personnes et la bonne stratégie pour pleinement concrétiser le potentiel d'Aston Martin."

"Le retour d'Aston Martin au sein du pinacle du sport automobile avec Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team a également marqué le début d'une nouvelle ère pour notre emblématique marque britannique. L'accent que nous mettons sur le renforcement de la valeur de la marque et sur la libération du potentiel d'Aston Martin suscite déjà une demande croissante d'une nouvelle génération de clients, avec plus de 60% de nouveaux pour la marque en 2021."

Aston Martin précise par ailleurs avoir refusé l'offre d'investissement d'un consortium au sein duquel figurait le groupe chinois Geely, qui possède des marques telles que Volvo, Proton et Lotus.

