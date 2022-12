Argentine-France : le match des stats F1

Charger le lecteur audio

Une partie de la planète aura les yeux tournés vers le Qatar ce dimanche après-midi pour la finale de la 22e Coupe du monde de football de l'Histoire, où Argentine et France se rencontreront pour tenter d'aller glaner un troisième titre de Champion du monde. Pour l'occasion, nous nous sommes déplacés sur notre propre terrain et avons fait un tour des statistiques marquantes de la Formule 1 pour comparer les palmarès des deux pays dans la discipline reine du sport automobile.

Comparaison Argentine-France en valeur absolue

Le Français Jean Behra devant l'Argentin Juan Manuel Fangio, tous deux sur Maserati 250F, lors du GP d'Argentine 1958

Les chiffres bruts sont largement à l'avantage de la France sauf dans un seul compartiment, le plus important, à savoir celui des titres mondiaux : les cinq couronnes mondiales de Juan Manuel Fangio "résistent" en effet aux quatre sacres d'Alain Prost. Les deux hommes ont toutefois en commun d'écraser assez nettement les autres statistiques principales de la F1 (victoires, poles, meilleurs tours) par rapport à leurs compatriotes.

Fangio a été dépassé par Carlos Reutemann au nombre des podiums, mais il faut bien dire que le premier ayant couru dans les années 1950 (avec un total de 51 départs), il allait forcément être désavantagé face à des pilotes ayant effectué leur carrière quelques décennies plus tard (Reutemann a terminé sa carrière avec 146 départs).

Le plus intéressant dans les autres chiffres, c'est de constater que l'écart certes important mais contenu entre les palmarès (du double au triple en fonction des stats liées aux résultats) ne reflète pas véritablement l'écart entre la densité de la présence argentine (22 pilotes pour un total cumulé de 337 départs) et celle de la présence française en F1 (71 pilotes pour un total cumulé de 2871 départs).



ARGENTINE

FRANCE 5 J.M. Fangio Titres pilotes 4 A. Prost 38

dont :

J.M. Fangio 24

C. Reutemann 12

J.F. González 2 Victoires pilotes 81

dont :

A. Prost 51

R. Arnoux 7

J. Laffite 6

D. Pironi 3 38

dont :

J.M. Fangio 29

C. Reutemann 6

J.F. González 3 Pole positions pilotes 79 dont :

A. Prost 33

R. Arnoux 18

J. Laffite 7

J.P. Jabouille 6 37 dont :

J.M. Fangio 23

C. Reutemann 6

J.F. González 6 Meilleurs tours pilotes 92

dont :

A. Prost 41

R. Arnoux 12

J. Laffite 7

D. Pironi 5 98 dont :

C. Reutemann 45 J.M. Fangio 35

J.F. González 15 Podiums pilotes 308 dont : A. Prost 106

J. Alesi 32

J. Laffite 32

R. Arnoux 22 248 dont : C. Reutemann 146 J.M. Fangio 51

J.F. González 26 G. Mazzacane 21 Grands Prix avec au moins un pilote du pays au départ 943 dont : J. Alesi 201 A. Prost 199

R. Grosjean 179 J. Laffite 176 337 Total cumulé du nombre de départs pris par tous les pilotes du pays 2871 22 Pilotes du pays ayant pris le départ d'au moins un Grand Prix 71 27 dont : C. Reutemann 11 J.F. González 9 J.M. Fangio 8 C. Menditeguy 6 Saisons avec au moins un départ pris par un pilote du pays 68 dont : M. Trintignant 15 J. Laffite 13 A. Prost 13 J. Alesi 13

S'il n'est pas étonnant qu'un pays européen plus industrialisé, notamment dans le secteur automobile, et plus peuplé (avec une vingtaine de millions d'habitants d'écart entre les deux pays) soit beaucoup plus densément et plus durablement représenté dans une discipline de sport auto majeure dont le berceau est européen, cette représentation ne se traduit pas forcément de façon indiscutable une fois que les stats brutes sont pondérées.

Comparaison Argentine-France selon le ratio

C'est justement là que le tableau pondéré entre en jeu et fait mal au contingent français dont la quantité devient un fardeau. En effet, ramené au nombre de pilotes, de départs et de saisons suivant la statistique concernée, la comparaison tourne totalement à l'avantage de l'Argentine dans les chiffres liés à la performance (titres, victoires, poles, meilleurs tours, podiums).



ARGENTINE

FRANCE 18,52% Titres mondiaux pilotes (par rapport au nombre de saisons avec au moins un départ pris par un pilote du pays) 5,88% 15,32% Victoires pilotes (par rapport au nombre de Grands Prix avec au moins un pilote du pays au départ) 8,59% 15,32% Pole positions pilotes (par rapport au nombre de Grands Prix avec au moins un pilote du pays au départ) 8,38% 14,92% Meilleurs tours pilotes (par rapport au nombre de Grands Prix avec au moins un pilote du pays au départ) 9,76% 29,08% Podiums pilotes (par rapport au total cumulé du nombre de départs pris par tous les pilotes du pays) 10,73% 22,98% Grands Prix avec au moins un pilote au départ (par rapport au nombre total de Grands Prix en F1) 87,39% 2,85% Pilotes ayant pris le départ d'au moins un Grand Prix (par rapport au nombre total de pilotes ayant pris au moins un départ en F1) 9,20% 36,99% Saisons avec au moins un départ pris par un pilote du pays (par rapport au nombre total de saisons de F1) 93,15%

La présence continue de la France en F1, que ce soit via des pilotes, des constructeurs ou des Grands Prix est notable (et contribue évidemment à abaisser les ratios vus précédemment, en particulier en cas de présence simultanée de plusieurs pilotes lors de mêmes saisons/épreuves) ; par rapport à l'Argentine, cela est particulièrement visible depuis le début des années 2000 puisqu'il n'y a plus eu le moindre pilote argentin au départ d'un GP depuis 2001 et plus de GP d'Argentine depuis 1998.

Toutefois, avant même les années 2000, il faut bien reconnaître que la présence argentine en F1 chez les pilotes a surtout connu deux temps forts relativement longs qui tournent en réalité autour de deux pilotes : l'ère Fangio (auquel on peut lier José Froilán González) entre 1950 et 1958 et l'ère Reutemann entre 1972 et 1982. De 1961 à 1971, aucun Argentin n'avait pris le départ d'un GP, et de 1983 à 1996, il a fallu les sept courses d'Oscar Larrauri avec Eurobrun en 1988 pour éviter une disette encore plus longue. Viendra ensuite l'époque peu faste des Norberto Fontana, Esteban Tuero et Gaston Mazzacane de la fin des années 1990 au début des années 2000, qui demeure à ce jour le point final du chapitre de ce pays dans la discipline.

René Arnoux (Renault #16), Jacques Laffite (Ligier) et Jean-Pierre Jabouille (Renault #15) entourent Carlos Reutemann (Williams) lors du GP des Pays-Bas 1980

Chronologiquement, l'histoire des pilotes argentins en F1 semble être le récit d'une grandeur suivi d'une lente décadence et enfin d'une disparition, mais il est en réalité vain de tenter de créer une continuité alors même que beaucoup de facteurs, à commencer par le réservoir de pilotes ou encore le talent d'un seul individu, peuvent contribuer à expliquer ces cycles.

Actuellement, si l'on prend les deux championnats tremplins vers la discipline reine que sont la F2 et la F3, on compte un représentant de l'Argentine, à savoir Franco Colapinto, pilote de Formule 3 chez Van Amersfoort en 2022. Sa première dans la discipline a été plutôt intéressante avec notamment deux succès en course sprint, mais il semble encore assez loin de la Formule 1 même si des rumeurs l'envoient au sein de l'académie Williams.

En revanche, il y aura bien à nouveau deux pilotes tricolores en F1 l'an prochain, réunis dans une même équipe, elle-même battant pavillon français, à savoir Alpine, pour une première depuis les GP du Japon et d'Australie 1994, quand Olivier Panis et Franck Lagorce étaient alignés chez Ligier. Côté relève, Théo Pourchaire a terminé second de F2 cette saison et fait partie de l'académie Sauber, alors que la F3 a vu le titre de Victor Martins (académie Alpine) et la quatrième place d'Isack Hadjar (filière Red Bull).

Sportivement, il y a un fossé entre les deux nations au niveau des constructeurs où la France, dotée d'une industrie automobile (et de sport automobile) de premier plan, a été implantée depuis le tout début en Championnat du monde de F1, avec un héritage aujourd'hui perpétué par Alpine, marque d'un groupe Renault qui a conquis l'essentiel des titres remportés dans le cadre du championnat constructeurs (que ce soit en tant qu'équipe à part entière ou en tant que partenaire motoriste).

L'importance de ce tissu industriel a aussi grandement participé à mettre en place des structures de repérage et de formation qui ont contribué à garantir une présence quasi continue de pilotes français sur l'échelle menant vers la F1, en profitant bien entendu d'un réservoir plus important.

Les autres dates et chiffres clés de la comparaison Argentine-France



ARGENTINE

FRANCE Grande-Bretagne 1950 (J.M. Fangio) Premier Grand Prix

avec un pilote au départ Grande-Bretagne 1950 (P. Étancelin, Y. Giraud-Cabantous, E. Martin, L. Rosier) Saint-Marin 2001 (G. Mazzacane) Dernier Grand Prix

avec un pilote au départ Abu Dhabi 2022 (P. Gasly, E. Ocon) 20 Nombre de Grands Prix

organisés dans le pays 63 dont : GP de France 62

GP de Suisse 1 1 (Buenos Aires) Circuit ayant accueilli au moins un Grand Prix organisé dans le pays 7 (Clermont-Ferrand, Dijon-Prenois, Le Castellet, Le Mans, Magny-Cours, Reims, Rouen-les-Essarts) 1953 Premier Grand Prix

organisé dans le pays 1950 (Reims) 1998 Dernier Grand Prix

organisé dans le pays 2022 (Le Castellet) 0 (sur 1 inscrit au total) Nombre de constructeurs

du pays ayant pris au moins un départ 13 (sur 14 inscrits au total) 0 Titres constructeurs 3 (Matra 1, Renault 2) - Nombre de motoristes

du pays ayant pris au moins un départ 8 (sur 8 au total) - Titres constructeurs acquis avec un motoriste du pays 12 (Renault)

Jean Alesi, Alain Prost et Gaston Mazzacane lors de la présentation de la Prost de la saison 2001