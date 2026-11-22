Formule 1 GP de Las Vegas

L'aspect de la course où Verstappen a "pris de vitesse" Mercedes et laissé Red Bull sans voix

Selon Laurent Mekies, la victoire à Las Vegas en dit davantage sur la manière dont Max Verstappen a déjoué les plans de ses adversaires que sur les progrès de Red Bull sur les circuits où l'énergie est une denrée rare.

Ronald Vording

Publié: 22 nov. 2026, 15:22

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Max Verstappen a décroché sa quatrième victoire en six Grands Prix de Formule 1. Cette fois, le Néerlandais s'est imposé sur un circuit réputé peu gourmand en énergie, ce qui est notable quand on sait que Red Bull Ford Powertrains éprouvait encore des difficultés sur ce type de tracé en début d'année.

La victoire à Las Vegas semble souligner les progrès considérables réalisés par Red Bull dans ce domaine. Toutefois, le directeur de l'équipe, Laurent Mekies, estime que ce résultat raconte avant tout une autre histoire. Selon lui, Verstappen a particulièrement bien géré les défis tactiques liés à la gestion de l'énergie et à l'aspiration extrêmement puissante.

"Je pense que Max a clairement pris ses adversaires de vitesse aujourd'hui dans sa manière de défendre pendant 50 tours", a déclaré Mekies, interrogé par Motorsport.com sur la part de la victoire attribuable à la capacité de Verstappen à déjouer les plans de Mercedes et celle liée à l'optimisation du groupe propulseur par Red Bull.

"Et oui, Max s'est fait dépasser à plusieurs reprises, mais je pense qu'il l'a probablement fait volontairement à certains moments. Il a sans doute exploré toutes les possibilités dans la portion comprise entre l'avant-dernier virage et la ligne d'arrivée."

Mekies a notamment été impressionné par la capacité de Verstappen à anticiper. À dix tours de l'arrivée, le Néerlandais demandait déjà à son équipe ce qu'il était possible de faire en matière de déploiement de l'énergie dans le dernier tour pour éviter de se faire dépasser avant la ligne.

"Il est même allé jusqu'à nous demander, comme vous l'avez vu, de réexaminer les différents scénarios pour le dernier tour", a poursuivi Mekies.

"Les ingénieurs y réfléchissaient évidemment depuis un bon moment, mais lorsque nous lui avons répondu, nous avons conclu qu'il maîtrisait déjà la situation et qu'il avait exploré toutes les possibilités. Nous avions donc le sentiment qu'il savait exactement quoi faire à ce moment-là, et cela s'est confirmé."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Photo de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Il faut toutefois noter que les deux pilotes Mercedes ont perdu du terrain dans les derniers tours. George Russell a lui-même compromis ses chances en tirant tout droit, tandis que Kimi Antonelli était en excellente position, mais son groupe propulseur s'est, selon l'Italien, retrouvé désorienté lorsqu'il a levé le pied de l'accélérateur.

Cela n'enlève rien à la victoire de Verstappen, que Mekies a même qualifiée de l'une de ses meilleures courses de la saison.

"Je pense qu'il a encore réalisé une course remarquable, exceptionnelle. Je ne sais pas s'il s'en souviendra davantage que des autres, mais sa manière de résister à la pression aussi longtemps était à couper le souffle."

Un aspect de sa performance a laissé Red Bull sans voix, selon Mekies : la manière dont Verstappen a réussi à optimiser lui-même la gestion de l'énergie.

Sur le Strip, il a volontairement laissé ses adversaires le dépasser à plusieurs reprises afin de recharger sa batterie, avant de contre-attaquer dans la ligne droite menant au virage 1. Lorsque Mercedes a compris comment contrer cette stratégie, Verstappen a adapté son approche et a réussi à riposter à plusieurs reprises au virage 3.

"Regardez la course d'aujourd'hui, celle du Brésil, et la manière dont il positionne sa voiture par rapport aux autres. Il est toujours au bon endroit au bon moment", a déclaré Mekies.

"Et oui, il continue de nous surprendre chaque jour. À chaque course, sur le muret des stands, nous nous regardons et nous nous demandons : qu'est-ce que c'était que ça ? Parce que c'est vraiment ce qui se passe."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Je ne sais pas si vous voulez dire qu'il est sous-estimé, car je ne pense pas que Max le soit, mais il vient d'une autre planète."

Cette course ayant été particulièrement tactique en matière de gestion de l'énergie, avec un rôle déterminant joué par l'aspiration, Mekies a reconnu qu'elle ne lui avait pas permis de mieux cerner le niveau de Red Bull Ford Powertrains sur les circuits où l'énergie est une denrée rare.

"Concernant les circuits où l'énergie est peu ou très sollicitée, je pense qu'il est très difficile de tirer des conclusions compte tenu du déroulement de la course et de l'effet d'aspiration extrêmement important."

"J'aurais aimé repartir d'ici avec une idée claire du rythme de la voiture en course par rapport à nos adversaires, mais je pense qu'aujourd'hui, personne ne dispose d'une vision aussi précise. Il est donc impossible d'en tirer de véritables conclusions."

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