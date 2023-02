L'Aston Martin 2023 est à "95%" différente de la F1 2022

Charger le lecteur audio

Aston Martin a présenté ce lundi soir l'AMR23, sa Formule 1 pour la saison 2023. Même si elle n'est pas encore complètement en ordre de bataille alors que les travaux se poursuivent sur la nouvelle usine de Silverstone, l'écurie britannique se veut plus que jamais ambitieuse, et d'autant plus après une campagne 2022 décevante qui avait tout de même bien mieux terminé que commencé.

Évoquant la façon dont l'écurie avait conçu sa nouvelle voiture, le directeur technique Dan Fallows a révélé qu'elle était quasiment totalement différente de l'AMR22, résultat d'une volonté de prendre des risques pour progresser dans la hiérarchie mais aussi de lancer un "défi" aux techniciens de la structure. "On peut voir que la voiture est très différente, à environ 95%", a-t-il ainsi déclaré.

"Nous avons abordé la phase de développement de façon très agressive, et nous voulions qu'elle soit une bonne évolution de l'AMR22 et une bonne plateforme pour la suite. L'équipe de conception a été catégorique sur le fait qu'elle voulait s'attaquer à ces règlements sans compromis. Nous voulons progresser sur la grille et commencer à concurrencer les équipes de tête, et vous ne pouvez pas y parvenir en restant en retrait et en étant conservateur."

"L'AMR23 constitue une évolution importante de la voiture que nous avons perfectionnée dans la seconde moitié de 2022 et nous l'avons améliorée dans tous les domaines critiques. Elle optimise les solutions qui, selon nous, vont nous offrir le plus de performance, et elle incarne la vision commune que nous avons adoptée et construite ensemble au cours des derniers mois."

"Nous avons abordé cette année en essayant d'être audacieux et agressifs, pour essayer de tirer les leçons de l'année dernière", a-t-il ajouté, tout en insistant sur le maintien des forces des dernières versions de la F1 de l'an passé. "Nous avons fait pas mal de progrès grâce à AMR22. Nous voulions nous assurer qu'il s'agissait d'une évolution sensée, mais aussi d'une très bonne plateforme de développement."

"Mais, en même temps, nous voulions nous assurer qu'elle était agressive : il s'agissait de lancer un grand défi à toute l'équipe d'ingénieurs pour s'assurer qu'ils se dépassent vraiment. Et je pense que vous pouvez le voir, dans le design de la voiture."