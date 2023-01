L'Aston Martin F1 de 2025 bénéficiera de la nouvelle soufflerie

Charger le lecteur audio

Les travaux sont toujours en cours du côté de Silverstone dans le cadre de la construction de la nouvelle usine de l'écurie Aston Martin. Si le bâtiment principal de ce chantier devrait être occupé dès mai prochain, la soufflerie ne sera quant à elle pas en usage avant 2024. Actuellement, pour le travail en soufflerie, l'équipe dirigée par Lawrence Stroll utilise l'installation de Mercedes à Brackley.

Cependant, le travail mené sur la future AMR25, pour la campagne 2025 donc, devrait marquer le point de bascule : si une partie des travaux aérodynamiques se fera à nouveau dans les locaux de la marque à l'étoile, la soufflerie maison d'Aston devrait être capable de prendre le relais une fois achevée et pleinement testée. C'est en tout cas ce qu'affirme Dan Fallows, à la tête du département technique du constructeur depuis début 2022.

"L'objectif pour la soufflerie est qu'elle soit opérationnelle vers le milieu de l'année 2024. Nous espérons qu'elle contribuera au moins un peu à la [voiture] 2025. Je pense qu'en fonction de la façon dont la mise en service et les autres aspects de la soufflerie se dérouleront, ce sera probablement la première monoplace sur laquelle la nouvelle soufflerie aura un impact significatif."

"Pour ce qui est de l'usine en elle-même, elle sera mise en service l'année prochaine en plusieurs étapes, et nous espérons que les voitures qui précéderont [l'AMR25] bénéficieront également des avantages de la nouvelle installation", a ajouté Fallows.

Aperçu virtuel de la nouvelle usine Aston Martin de Silverstone.

Pas de raison de se précipiter, toutefois, surtout face aux risques sportifs et financiers importants d'une mauvaise corrélation entre les données obtenues dans la soufflerie et ce qui peut être constaté sur la piste. "Inévitablement, lorsque vous construisez une soufflerie, vous devez passer par un processus de mise en service", a expliqué Fallows. "Il s'agit simplement de déterminer si la soufflerie va donner les résultats escomptés."

"Nous avons la chance de pouvoir effectuer des tests dans la soufflerie de Mercedes, qui est une installation de très haute qualité, et nous devons donc nous assurer que notre nouvelle installation donne des résultats cohérents. Et cela prend un certain temps. Mais il y a des choses que nous pouvons faire pour accélérer ce processus. L'objectif est évidemment d'y arriver le plus vite possible."

Avoir notre propre installation permet de réaliser d'autres expérimentations, ce qui est inestimable, et on n'a pas forcément le luxe de pouvoir le faire actuellement en partageant la soufflerie avec une autre équipe. Dan Fallows, directeur technique d'Aston Martin

"Il ne fait aucun doute qu'il s'agira d'une infrastructure de classe mondiale, et il est évidemment important d'y avoir accès 24h/24, 7j/7 si nécessaire", souligne Dan Fallows. "Au fur et à mesure que l'on progresse, le temps disponible en soufflerie diminue réglementairement, et on n'y passera moins de temps. Mais avoir notre propre installation permet de réaliser d'autres expérimentations, ce qui est inestimable, et on n'a pas forcément le luxe de pouvoir le faire actuellement en partageant la soufflerie avec une autre équipe."