Aston Martin défend Alonso : "Il ne mettrait jamais personne en danger"

La forme est inhabituelle et démontre sans doute l'ampleur du mécontentement. Ce mardi soir, le directeur de l'écurie Aston Martin, Mike Krack, a publié une lettre ouverte. Si elle est adressée aux fans de l'équipe anglaise, le message qu'elle porte est sans ambiguïté et dépasse évidemment ce cadre. En cause, la pénalité infligée dimanche à Fernando Alonso après le Grand Prix d'Australie.

Le double Champion du monde a été sanctionné d'un drive-through (transformé en pénalité de 20 secondes) à la suite de l'accident dont a été victime juste derrière lui George Russell dans l'avant-dernier tour de course. Le pilote Mercedes a été surpris par une manœuvre de son rival, qui a abordé moins vite un virage afin d'optimiser sa vitesse en sortie. Il n'y a eu aucun contact entre les deux hommes et le Britannique est sorti tout seul de la piste avant de se retrouver à l'envers en plein milieu de piste.

Néanmoins, les commissaires ont estimé que Fernando Alonso, s'il avait le droit d'agir ainsi, avait dans ce cas précis "piloté d'une manière qui était au moins potentiellement dangereuse compte tenu de la nature à très haute vitesse de cet endroit du circuit". Une fois au courant de la sanction, l'Espagnol a manifesté sa profonde désapprobation, notamment sur ses réseaux sociaux, et il a depuis reçu le soutien de certains anciens pilotes, à l'instar du Champion du monde 1996 Damon Hill.

Ce soutien est également intégral au sein de sa propre écurie, et désormais public. Dans sa lettre, Mike Krack se montre très clair, et précise également qu'il est impossible de demander un droit de révision puisqu'aucune nouvelle preuve ne peut être portée à la connaissance des commissaires.

"Tout le monde est soulagé que George aille bien et s'en soit sorti après son accident", souligne avant tout le Luxembourgeois. "Je veux que vous sachiez que nous soutenons pleinement Fernando. C'est le pilote le plus expérimenté de l'Histoire de la Formule 1. Il a couru plus de Grands Prix que quiconque et a plus de 20 ans d'expérience. Il est est plusieurs fois Champion du monde, dans plusieurs catégories."

"Recevoir une pénalité de 20 secondes alors qu'il n'y a pas eu de contact avec la voiture qui le suivait a été une pilule amère à avaler, mais nous devons accepter la décision. Nous avons le meilleur dossier possible mais, sans nouvelle preuve, nous ne sommes pas en mesure de demander un droit de révision."

"Fernando est un compétiteur phénoménal et il utilisait tous les outils à sa disposition pour terminer devant George, comme nous l'avons vu l'an dernier au Brésil face à Sergio [Pérez]", conclut Mike Krack. "C'est l'art du sport automobile au plus haut niveau, il ne mettrait jamais personne en danger."