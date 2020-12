Aston Martin pourrait remplacer BWT par un autre sponsor titre

Depuis 2017, l'écurie de F1 basée à Silverstone, et connue successivement entretemps sous les noms de Force India, Racing Point et bientôt Aston Martin, est sponsorisée par l'entreprise autrichienne spécialisée dans le traitement de l'eau, BWT. Cette dernière, en plus de donner officiellement son nom à l'équipe ("BWT Racing Point F1 Team") et à son moteur ("BWT Mercedes"), a depuis lors habillé les monoplaces de la structure de sa couleur rose, emblématique de la marque.

Si jusqu'ici ce changement avait été remarqué sans poser beaucoup de questions liées à l'identité visuelle, d'autant que Force India a souvent changé de livrée dans sa courte histoire même si l'orange et le vert symbolisant l'Inde ont longtemps perduré, le fait que l'équipe devenue Racing Point courant 2018 se renomme Aston Martin à partir de 2021 a amené son lot d'interrogations. En particulier, évidemment, sur la manière d'articuler l'historique "vert britannique" qui est attendu pour la marque de prestige avec le rose exigé par le sponsor titre.

Toutefois, l'écurie qui accueillera dans ses rangs Sebastian Vettel l'année prochaine pourrait finalement ne pas avoir à se poser cette question. En effet, selon les informations de nos confrères allemands de Motorsport-Total.com, Aston Martin serait en discussions avancées avec un potentiel nouveau sponsor titre, l'entreprise américaine de service informatique et de conseil Cognizant.

Fondée en 1994, la compagnie emploie aujourd'hui 300'000 personnes dans le monde. La question de savoir si BWT demeurerait parmi le portefeuille des sponsors d'Aston en cas d'accord de sponsoring titre avec Cognizant reste encore sans réponse à l'heure d'écrire ces lignes.

