Aston Martin envisage de faire ses propres moteurs

Alors que la réglementation moteur 2026 se précise, dessinant l'avenir de la Formule 1 au-delà des unités de puissance présentes depuis 2014, certains constructeurs envisagent de se lancer dans la danse. C'est le cas du groupe Volkswagen, avec ses marques Porsche et Audi, mais aussi d'Aston Martin, qui a déjà une écurie dont les monoplaces sont motorisées par Mercedes.

"Je pense que pour l'avenir, avec nos ambitions, nous envisageons certainement notre propre fourniture moteur à long terme", révèle Andrew Green, directeur technique de l'équipe britannique. "2026 est évoqué comme nouvelle réglementation d'unité de puissance. Je pense que notre équipe adorerait s'impliquer là-dedans. Nous avons désormais Aramco [pétrolier saoudien, ndlr] comme sponsor. Je suis certain que nous étudierons ça en grand détail pour comprendre si nous bénéficierions d'emprunter cette voie."

En attendant, Aston Martin continue de collaborer étroitement avec la marque à l'étoile, qui lui fournit ses unités de puissances… mais pas seulement.

"La raison pour laquelle nous prenons le train arrière de Mercedes est que c'est un bon package, bien conçu", indique Green. "Il correspond. C'en est fini d'acheter juste la boîte de vitesses et d'y mettre nos propres suspensions, avec les deux qui depuis trop longtemps n'étaient pas en phase. La bonne chose à faire semblait être d'avoir les suspensions pour lesquelles la boîte de vitesses a été conçue. C'était aussi simple que ça, essayer de nous donner autant de liberté partout ailleurs."

"Il y a d'autres domaines – la suspension avant en est un, nous aurions pu la prendre, mais on essaie alors d'aligner un châssis et un système de suspension que l'on reçoit tard. Nous aurions dû attendre la définition des suspensions avant de pouvoir définir notre propre châssis. Et ce n'était simplement pas quelque chose que nous pouvions vraiment envisager. Surtout avec les délais et les échéances que nous avons… Nous aurions dû définir notre châssis plus vite que Mercedes, car nous aurions reçu les informations après eux, et nous ne sommes pas en position de le faire."

Propos recueillis par Luke Smith