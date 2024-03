Aston Martin s'étonne qu'Alpine ait laissé filer Bob Bell

Comme Motorsport.com vous l'avait révélé en premier, Bob Bell a mis fin à ses liens avec Alpine. La publication de cette information avait précédé de peu l'annonce officielle que le Britannique avait rejoint Aston Martin dans le rôle de "directeur exécutif technique".

À ce poste, il a la charge de superviser les fonctions techniques, d'ingénierie et de performance de la structure basée à Silverstone, le tout sous la responsabilité du directeur de l'écurie, Mike Krack.

Ce passage chez Aston Martin a mis fin à une collaboration historique avec Enstone depuis 1997, sous les identités de Benetton, Renault et enfin Alpine. Si tout cela ne s'est pas fait d'une seule traite, puisqu'il a notamment été chez Jordan à la toute fin des années 1990 et chez Mercedes puis Marussia au début des années 2010, il avait été des titres de Renault au milieu des années 2000 et était revenu en 2016, avant de prendre du recul à partir de 2018 tout en conservant un rôle de conseiller pour Alpine Labs, organisation fondée pour explorer l'utilisation de la technologie de la course automobile dans d'autres domaines.

Bob Bell, Aston Martin Photo de: Aston Martin

En passant chez Aston Martin, Bell a donc retrouvé un rôle à plein temps en F1 et ce n'est pas Mike Krack qui va cracher sur l'immense expérience qu'il amène avec lui : "Avec Bob, nous avons la chance d'avoir recruté quelqu'un qui possède une grande expérience et d'immenses connaissances techniques."

"Lorsque l'on regarde ce qui nous attend dans les années à venir, nous pensons qu'il est important de renforcer encore notre département technique. Et lorsque quelqu'un de ce calibre est disponible, il est très important d'essayer de le faire venir. Bob a commencé. Les débuts se sont très bien passés. Nous sommes très heureux d'avoir réussi à le recruter et nous allons voir ce que cela va donner."

À la question de savoir s'il était surpris qu'Alpine le laisse partir, Krack a simplement répondu : "Oui".

Avec Jonathan Noble

Lire aussi : Formule 1 Andretti insiste auprès de la F1 avec son projet d'usine